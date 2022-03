Średni wzrost cen w Polsce w 2022 roku może wynieść blisko 11 proc.

Centralna ścieżka projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w 2022 r. wyniesie 10,8 proc., w 2023 r. znajdzie się na poziomie 9,0 proc., a w 2024 r. wyniesie 4,2 proc.

W najnowszym raporcie NBP czytamy: Od połowy 2021 r. dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wyraźnie wzrosła, podobnie jak w wielu innych gospodarkach na świecie. Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI w styczniu 2022 r. wyniosła 9,2% r/r (wobec 5,9% r/r we wrześniu 2021 r.; Wykres 2.1). Wzrost inflacji od publikacji poprzedniej edycji Raportu (tj. względem danych za wrzesień 2021 r.) wynikał w dużej mierze z bezpośredniego oddziaływania wzrostu cen surowców – przede wszystkim energetycznych, ale także rolnych – na rynkach światowych, który znalazł odzwierciedlenie w wyższej dynamice cen energii oraz żywności.

Dodatkowo utrzymujące się zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw przyczyniały się do dalszego wzrostu cen towarów nieżywnościowych. Czynniki te powodowały wzrost kosztów przedsiębiorstw, które – w warunkach korzystnej koniunktury gospodarczej oraz realizacji odłożonego popytu po złagodzeniu restrykcji epidemicznych – były stopniowo przekładane na ceny wielu towarów i usług, wskutek czego nastąpił wzrost inflacji bazowej.

Inflacja cen żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce w ostatnich miesiącach silnie wzrosła (do 9,4% r/r w styczniu 2022 r. wobec 4,4% r/r we wrześniu 2021 r.). Złożył się na to wzrost dynamiki cen żywności przetworzonej, jak i nieprzetworzonej, w warunkach silnie rosnących kosztów produkcji i dystrybucji żywności oraz drożejących surowców rolnych na rynkach

światowych. Od publikacji poprzedniej edycji Raportu przyspieszył także wzrost cen energii (do 20,1% r/r w styczniu 2022 r. z 14,4% r/r we wrześniu 2021 r.. Silny wzrost cen gazu ziemnego na rynkach światowych przełożył się na wyższe taryfy na sprzedaż i dystrybucję tego surowca dla gospodarstw domowych oraz wzrost cen gazu ciekłego. Od stycznia 2022 r. wyraźnie wzrosły również taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, czemu sprzyjał silny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej i uprawnień

do emisji CO2 w ciągu 2021 r. W ostatnich miesiącach istotnie wzrosła również dynamika cen opału. W warunkach wyższych niż przed rokiem cen ropy naftowej roczna dynamika cen paliw do prywatnych środków transportu była nadal wysoka, choć w kierunku jej stopniowego obniżenia oddziaływał statystyczny efekt bazy. W styczniu 2022 r. wzrost cen energii był ograniczany przez obniżenie części stawek podatkowych dotyczących energii elektrycznej i cieplnej, gazu ziemnego oraz paliw silnikowych w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej.