Starsi konsumenci rzadko korzystają z e-gazetek

Według ekspertów branży FMCG, największą zaletą papierowych gazetek jest to, że konsumenci je znają i doceniają. Natomiast to, że są na bakier z ekologią, jest ich główną wadą. W e-publikacji najlepsza jest możliwość sprawdzenia tego, kto ją przeczytał. Ale minusem nr 1 jest to, że starsi klienci z nich nie korzystają.

W sumie prawie 70% badanych trade, sales i marketing managerów zauważa pozytywny wpływ dystrybucji gazetek na swój biznes. Łącznie 86% z nich stawia na wersje elektroniczne. Blisko 80% uważa, że należy bardziej w nie inwestować z uwagi na obecne trendy ekologiczne. Tak wykazał Raport 2020 FMCG Brands We Shop by Blix & Kantar.

Trade, sales i marketing managerowie międzynarodowych i krajowych marek producentów FMCG wskazali główne zalety papierowych gazetek. Przede wszystkim uznali, że konsumenci je znają i doceniają – 36%. Stwierdzili też, że tego typu materiały dobrze docierają do odbiorców – 19%. Ponadto ocenili, że drukowana forma jest wygodniejsza w użyciu – 14%. Dr Maria Andrzej Faliński, ekspert rynku detalicznego, uważa, że drukowane publikacje dają pewność odbioru przekazu marketingowego, bo nie wymagają od czytelników dodatkowych umiejętności.

– Papierowe gazetki są z nami od lat 90. XX wieku i faktycznie nauczyliśmy się z nich korzystać. Dotyczy to też młodych shopperów, którzy obserwują rodziców planujących zakupy w oparciu o tego typu materiały. Nawet jeśli nie są one wkładane do skrzynek, to konsumenci wiedzą, gdzie mogą po nie podejść – komentuje Urszula Dziekańska z firmy badawczej Kantar.

Z kolei wśród wad papierowych gazetek managerowie wymienili głównie względy ekologiczne – 37%. Następnie wskazali, że nie można sprawdzić, kto czyta drukowane publikacje – 27%. Na trzeciej pozycji podali wysoki koszt produkcji – 19%.

Badani podali też zalety elektronicznych gazetek. Głównie zwrócili uwagę na to, że łatwo jest sprawdzać, kto przeczytał tego typu publikację – 28%. Wymieniali również względy ekologiczne – 27%, a także szybkie przygotowanie takich materiałów do emisji – 17%.

Za główną wadę e-gazetek badani uznali to, że starsi klienci ich nie używają – 36%. Ponadto zaznaczyli, że słabo docierają one do odbiorców – 20%. Stwierdzili też, że konsumenci jeszcze ich tak często nie używają – 18%.

Z badania również wynika, że łącznie blisko 70% ankietowanych zauważa pozytywny wpływ dystrybucji gazetek na swój biznes. W sumie 10% respondentów twierdzi, że jest on średni lub słaby.