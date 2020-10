Statystyczny Polak zjada rocznie 36 kg chleba

Dokładnie 35,8 kg pieczywa w ciągu 12 miesięcy spożywa przeciętny Polak - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Niezależnie od tego jaki rodzaj chleba wybieramy, ważne jest abyśmy zwrócili uwagę na to, co jest napisane na etykiecie. Czasami wystarczy tylko szybki rzut oka, aby ocenić jej długość: im krótsza tym lepsza. - Dobre pieczywo ma krótki skład: mąka, zakwas lub drożdże, sól. Jeśli dodatki, to takie, które możemy zobaczyć „gołym okiem” w wypieku, czyli na przykład pestki lub ziarna. Pamiętajmy, że jeśli na pieczywie nie ma etykiety ani nie znajduje się przy stoisku, to jako klienci mamy prawo upomnieć się o informacje dot. składu chleba, a sprzedawca lub producent musi nam tę wiedzę przekazać – tłumaczy dyrektor sklepów piekarni Asprod Agnieszka Dominiak.