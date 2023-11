Stokrotka na FRSiH: w tym momencie każdy mówi o sztucznej inteligencji, my jej używamy

- Czas na innowacje jest od kilku, kilkunastu lat, my w Stokrotce jako sieć handlowa pracujemy na mega konkurencyjnym rynku, gdzie miejsca po przecinku są bardzo ważne. W tym momencie, każdy mówi o sztucznej inteligencji. My sztuczną inteligencję zaczęliśmy eksplorować i wykorzystywać. Planowanie zasobów w sklepach, w całym łańcuchu, używanie kamer w inteligentny sposób, gdzie systemy wyczytują jakiego produktu brakuje na półce, w jaki sposób możemy zarządzać sklepem. Mając już prawie tysiąc sklepów, szukaliśmy rozwiązania dla naszych sił, jak pomóc regionalnym kierownikom by w systemowy, mądry sposób zarządzać sklepem, weryfikować te procesy. Wspólnie z firmą informatyczną stworzyliśmy ezadania, nasz system autorski, bez którego obecnie nie wyobrażamy sobie funkcjonować. Mając na myśli takie katalizatory jak pandemia, jak wojna plus ta ostra sytuacja konkurencyjna na rynku, musimy szukać takich inteligentnych rozwiązań do zarządzania w sumie wydawałoby się taką prostą rzeczą jaką jest sklep spożywczy - mówił Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny Stokrotka Sp. z o.o. na 16. Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Świadomość wprowadzania zmian daje przewagę konsumencką

Przekonanie o potrzebie nieustannej innowacji i kształtowaniu się nowych trendów wśród konsumentów wyraziła również Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. podkreślając, że pandemia zmieniła wymagania i oczekiwania klientów, a firmy, które to zrozumieją będą miały przewagę konsumencką.

- Kryzys to jest takie słowo wytrych, od kilku lat mamy kryzys, nieustanny kryzys, wczoraj fajnie powiedział to prezes SuperDrobu: kryzys to jest dobrodziejstwo, dobrostan dla nas, bo branża spożywcza rozwija się świetnie. Uważam więc, że jest to idealny czas na innowacje (...).

Konsumenci oczekują produktów które są zrównoważone, oczekują, że będziemy zużywać mniej energii, że będziemy pracować w obiegu zamkniętym, w naszym przypadku to są otręby. Konsumenci chcą spędzać czas w domu, wspólnie gotować, bardziej doceniamy rodzinne relacje.