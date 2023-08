Superauto.pl: Te samochody schodzą jak świeże bułeczki

W 2022 roku od stycznia do czerwca 11 proc. klientów wybrało wynajem długoterminowy, w tym samym okresie br. zainteresowanie tą formą finansowania spadło o 2 p.p. Zestawiając ze sobą te same okresy z 2022 i 2023 roku można zauważyć, że w br. z 8 do 10 proc. wzrosło zainteresowanie kredytem na samochód. W przypadku leasingu operacyjnego zarówno w bieżącym, jak i ubiegłym roku klienci najczęściej wybierali finansowanie przez 48 miesięcy. Jeśli chodzi o wynajem długoterminowy, to w pierwszym półroczu 2022 i 2023 roku klienci najczęściej decydowali się na finansowanie przez okres 36 miesięcy, a największą popularnością cieszył się wariant raty, w którego skład wchodziła spłata kapitału, ubezpieczenie, serwis i opony (zakup, serwis, przechowywanie) z limitem do 15 tys. kilometrów.

W pierwszym półroczu 2022 aż 92 proc. klientów Superauto.pl zdecydowało się na finansowanie nowego samochodu, a finansowaniem używanego samochodu było zainteresowanych tylko 8 proc. klientów. W analogicznym okresie br. na zakup nowego samochodu z finansowaniem zdecydowało się 94 proc. klientów, w związku z czym zainteresowanie samochodami używanymi spadło o 2 p.p. i w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosło zaledwie 6 proc. Klienci najczęściej, bo aż 41 proc. z nich, decydowali się na finansowanie samochodów dostawczych. Wynik ten był niemal identyczny w obu zestawianych ze sobą okresach.

Na drugim miejscu uplasowały się samochody osobowe, z tym że w pierwszym półroczu 2022 roku wybierało je 38 proc. klientów, a w 2023 już o 2 p.p. mniej. Podium zamknęły samochody klasy premium, na które w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku zdecydowało się 23 proc. klientów. Wynik ten w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku był o 2 p.p. wyższy.

Najpopularniejsze marki samochodów

W segmencie samochodów osobowych w pierwszym półroczu 2022 roku największą popularnością cieszyły się samochody marki Skoda, na ich finansowanie zdecydowało się 27 proc. klientów. Drugie miejsce zajęła marka Dacia, którą wybrało 11 proc. klientów. Na ostatnim miejscu podium znalazła się marka Ford, na którą zdecydowało się 8 proc. klientów. W analogicznym okresie br. Skoda również była najchętniej wybieraną marką, ale w porównaniu z 2022 rokiem zdecydowało się na nią o 6 p.p. mniej klientów. Natomiast drugie miejsce ex aequo zajęły marki Kia i Toyota, które wybrało po 14 proc. klientów. Wśród samochodów klasy premium w H1 2022 r. największą popularnością cieszyły się samochody marki BMW, zdecydowało się na nie 26 proc. klientów. Nieco mniej, bo 25 proc. klientów wybrało markę Mercedes. Trzecie miejsce należało do marki Volvo, którą wybrało 15 proc. klientów. W pierwszym półroczu 2023 roku najpopularniejszą marką, na którą zdecydowało się 35 proc. klientów, była marka Audi. Zaraz za nią, marka BMW, którą wybrało 33 proc. klientów, czyli o 7 p.p. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ostanie miejsce, należało do marki Mercedes, na którą postawiło 20 proc. klientów – o 5 p.p. mniej niż w H1 2022 roku. Jeśli chodzi o samochody dostawcze, to w pierwszym półroczu ubiegłego roku najwięcej klientów – 27 proc. wybrało markę Renault. Kolejne były marki Ford i Opel, na które zdecydowało się po 17 proc. klientów. Po pierwszych sześciu miesiącach br. marka Ford, którą wybrało 20 proc. klientów, dzieliła pierwsze miejsce podium z marką Renault, pomimo że zainteresowanie tą marką w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadło o 7 p.p. Trzecią najchętniej wybieraną marką była marka Iveco, na której samochody zdecydowało się 12 proc. klientów.

Średnia wartość nowego samochodu

W pierwszym półroczu ubiegłego roku za nowy samochód klasy premium klienci musieli średnio zapłacić ponad 247 tys. złotych brutto. W analogicznym okresie br. kwota ta wzrosła do ponad 298 tys. złotych, czyli prawie o 21 proc. W segmencie samochodów dostawczych również jest zauważalny wzrost średniej wartości nowych aut. W pierwszym półroczu 2022 roku średnia wartość samochodu dostawczego wynosiła ponad 122 tys. złotych netto, a w tym samym czasie br. już prawie 140 tys. złotych, to wzrost o ponad 14 proc. Natomiast średnia wartość nowego samochodu osobowego w H1 br. wynosiła prawie 149 tys. złotych brutto, czyli o ponad 19 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.