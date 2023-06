SuperPharm inwestuje w roboty. Chce je mieć w 20 aptekach w Polsce

Robot zainstalowany na zapleczu Super Pharm w Promenadzie zarówno przyjmuje leki na magazyn, czyli do swojego wnętrza po zeskanowaniu dokumentu przyjęcia jak i wydaje je po wprowadzeniu konkretnej recepty do czytnika.

Każdy lek ma swoją przegródkę, a ramię robota porusza się w pionie i poziomie, by zeskanowany wcześniej lek podać farmaceucie do podajnika. Robot skraca czas wydawania leku, ogranicza liczbę pomyłek co do dawki, zmniejsza także straty apteki, bo w pierwszej kolejności wydaje leki z bliższą datą ważności. Farmacuecie daje zaś możliwość rozmowy z pacjentem o wątpliwościach dotyczących dawkowania czy ewentualnych skutków niepożądanych.

Super-Pharm ma blisko 80 placówek w Polsce, z czego kilkanaście działa w koncepcie 4w1, czyli połączeniu czterech działów: apteki, drogerii, perfumerii oraz salonu optycznego w jednym miejscu.

W 2021 roku Super Pharm miała 25,7 mln zł straty. Firma dwa razy skorzystała z pożyczki preferencyjnej w ramach rządowego programu. Z początkiem czerwca 2022 r. stanowisko nowej prezes Super-Pharm Poland objęła Monika Kolaszyńska, związana z firmą od 2020 roku. Nowa CEO przez ostatnie dwa lata pracowała jako commercial director, pełniła również funkcję członka zarządu Super-Pharm.