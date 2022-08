Świat lustrzany, biologia technocentryczna to nowe megatrendy żywnościowe

Obszar żywienia jest pełen sprzeczności - z jednej strony myślimy już o uprawach na glebie kosmicznej, z drugiej – nie rozwiązaliśmy jeszcze tak podstawowego problemu jak głód, niedożywienie czy zapewnienie każdemu człowiekowi dostępu do pełnowartościowej żywności.

Ostatnie wydarzenia na świecie, takie jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie czy galopująca inflacja, stawiają nas przed pytaniem: czy jeśli chodzi o system żywienia, zrobiliśmy krok do przodu, czy może krok w tył?

infuture institute przedstawił megatrendy, które wybrał wraz z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jako mające duży wpływ na przyszłość systemu żywienia.

Głód problemem nie do rozwiązania?

Zero głodu na świecie to jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ w 2015 roku. Niestety, w ciągu ostatnich lat, mimo postępu technologicznego, rosnącej liczby innowacyjnych rozwiązań i zwiększającej się świadomości, głód na świecie i niedożywienie przestały maleć. Konflikty zbrojne na świecie, zmiany klimatyczne, w tym ekstremalne warunki pogodowe, oraz pandemia COVID-19 wzmacniają zagrożenia w dostępie do żywności. Działania świata w kierunku walki z głodem są wciąż niewystarczające, a według ekspertów tworzących The Global Hunger Index nie osiągniemy celu wyeliminowania głodu na świecie do 2030 roku.

Transformacja klimatyczna

Czynniki klimatyczne są określane jako jedne z głównych światowych zagrożeń, także dla produkcji żywności. Megatrend, którym jest transformacja klimatyczna, wskazywany był przez uczestników warsztatu jako mający największy wpływ na przyszłość systemu żywieniowego.

Relacja między żywnością a klimatem przebiega w obu kierunkach. Z jednej strony, zmiany klimatyczne wywierają wpływ na jakość i dostępność żywności, obfitość połowów, zbiorów czy ciągłość i niezawodność łańcuchów dostaw. Rosnąca temperatura w połączeniu ze zwiększaniem się poziomu dwutlenku węgla w atmosferze negatywnie wpływa na uprawy, zmniejszając nie tylko ich ilość, ale też zawartość mikroelementów w zbiorach. Indie ograniczają np. eksport pszenicy, aby zabezpieczyć wewnętrzne zapasy żywności, które ucierpiały przez rekordowe upały i susze. Z drugiej strony, to, co jemy, ma wpływ na klimat. Przemysł spożywczy odpowiada za ponad ćwierć (26%) globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ilość zużywanych zasobów zależy od produktu. Zastąpienie zaledwie jednej dziesiątej kalorycznego spożycia z wołowiny i przetworzonego mięsa owocami, warzywami orzechami i roślinami strączkowymi zmniejszyłoby spożywczy ślad węglowy o jedną trzecią.

Powracające pandemie

Pandemia COVID-19 nie tylko utrudniła dostęp do żywności poprzez przerwanie łańcuchów dostaw oraz zaburzenie prac w rolnictwie i przetwórstwie, ale też zmieniła nasze nawyki. W obawie przed brakiem dostępu do żywności konsumenci kupowali żywność na zapas, co z kolei nadwyrężyło możliwości dostawcze. Podobnie opakowania – wcześniejsze działania zmierzające do rezygnacji z jednorazowego plastiku wstrzymano na rzecz bezpieczeństwa i zahamowania transmisji wirusa.

Konflikty zbrojne utrudniają dostęp do żywności, ale także brak dostępu do niej może być sam w sobie powodem konfliktów i zamieszek. Ponad połowa osób zmagających się z niedożywieniem żyje w krajach objętych konfliktem9. Silny wpływ na aktualną sytuację żywieniową ma wojna w Ukrainie. Ukraina jest kluczowym światowym dostawcą zbóż i olejów roślinnych. W 2021 roku odpowiadała za 12,8% globalnego eksportu kukurydzy i 10,5% pszenicy. Dla samej Unii Europejskiej Ukraina jest drugim największym dostawcą zbóż, odpowiadając za 14% całkowitego importu zbóż do krajów unijnych. Kluczową rolę odgrywa również w krajach biedniejszych, takich jak Egipt, Bangladesz czy Indonezja. Z kolei Rosja jest głównym producentem składników niezbędnych do wytwarzania nawozu. Sekretarz generalny ONZ powiedział, że problem globalnego bezpieczeństwa żywieniowego nie będzie mógł być rozwiązany bez przywrócenia ukraińskiej produkcji żywności i rosyjskiej produkcji nawozu i żywności.

Powyższe czynniki prowadzą do rosnących cen i trudności w dostępie do żywności w Polsce i na świecie. Indeks cen żywności na świecie w marcu 2022 roku osiągnął rekordowo wysoki wynik. Większość Polaków (82%) martwi się wpływem rosnących cen na ich finanse. W Europie ponad połowa (57%) osób deklaruje, że kupuje mniej niż przed pandemią, aby żyć prościej. Mimo że kupujemy mniej, wydajemy więcej pieniędzy podczas codziennych zakupów.

Wpływ trendów na system żywienia

- Uwzględniając powyższe kwestie, zastanawiamy się, jak wykorzystać obecne trendy i zmiany, by wspierać i udoskonalać obszar produkcji żywności. Poniżej przedstawiamy megatrendy, które wybraliśmy wraz z ekspertami z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jako mające duży wpływ na przyszłość systemu żywienia, wraz z przykładami ich wykorzystania już dziś. Wpływ megatrendów podzieliliśmy ze względu na poszczególne etapy procesu żywienia: transport, hodowlę i zbiory, żywność i opakowania, utylizację – czytamy w raporcie infuture institute.

Świat lustrzany

Transport

Decentralizacja — Optymalizacja i kontrola łańcuchów dostaw poprzez wykorzystanie technologii, m.in. AI, rozwiązań w chmurze, IoT, RFID, blockchain itp.

Wirtualne bliźniaki — Dzięki symulacji łańcuchów dostaw w świecie wirtualnym można automatyzować procesy związane z transportem oraz przewidywać ewentualne problemy.

Hodowla i zbiory

Rolnictwo precyzyjne— efektywne i precyzyjne wykorzystanie gruntów rolnych, służy zwiększeniu plonów dzięki racjonalnemu wykorzystaniu powierzchni dzięki danym i technologiom.

Druk 3D— Przeniesienie procesu produkcji żywności do gospodarstw domowych lub restauracji i skrócenie łańcuchów dostaw poprzez wykorzystanie technologii druku 3D.

Robotyzacja - Coraz większa robotyzacja i automatyzacja procesu hodowli i zbiorów. Jednym z przykładów może być wykorzystanie dronów do kontroli upraw, oprysków19 oraz wysiewu pól.

Jedzenie i opakowania

Algorytmizacja - Kształtowanie zachowań i postaw konsumenckich przez komunikację w świecie wirtualnym i dostosowanie przekazów do informacji zbieranych od użytkowników.

Internet zmysłów — Przenoszenie zmysłów do świata internetu. Wykorzystywanie technologii do wzmocnienia doświadczeń smak.

Utylizacja

Inteligentne opakowania — Ograniczanie strat w sklepach przez wykorzystanie inteligentnych opakowań oraz systemów beacon.

Deglobalizacja

W obliczu wstrzymania eksportu, przerwanych łańcuchów dostaw i trudności w dostępie do jedzenia możemy zwrócić się ku lokalnej żywności i wykorzystywaniu w pełni zasobów, które już posiadamy.

Transport

Ograniczenie konsumpcji — Świadome ograniczanie konsumpcji oraz dążenie do samowystarczalności.

Farmy wertykalne — Sklepy spożywcze rozpoczęły korzystanie z farm wertykalnych, dzięki czemu skracają łańcuchy dostaw.

Hodowla i zbiory

Samowystarczalność — Hodowanie żywności na własne potrzeby w domach lub kolektywnych ogrodach. Taka inicjatywa działa np. w Poznaniu.

Jedzenie i opakowania

Hiperlokalność — Zwrócenie się ku lokalnym roślinom w uprawach oraz lokalnemu jedzeniu w restauracjach. Kanada uruchamia projekt inwestycyjny mający na celu wspieranie lokalnych inicjatyw w tworzeniu długofalowych rozwiązań odpowiadających na problemy w dostępie do zdrowej, lokalnej żywności.

Utylizacja

Zero waste — Koncepcja gospodarowania zasobami w taki sposób, aby generować jak najmniej odpadów. W gastronomii i żywieniu widzimy ten trend np. w wykorzystywaniu odpadów w alternatywnych celach, kompostowaniu, ograniczaniu opakowań.

Ograniczenie marnowania żywności — Aby ograniczyć marnowanie żywności, zaczynamy wykorzystywać zasoby, które wcześniej byłyby traktowane jako odpady. Przykładowo Browar New Belgium Brewing rozpoczął współpracę z Imperfect Foods, amerykańskim sklepem spożywczym, w celu stworzenia nowego piwa. Citrus Rescue to napój alkoholowy wyprodukowany z pomarańczy, które ze względu na swój wygląd nie kwalifikują się do sprzedaży w sklepach spożywczych.

Biologia technocentryczna

Łączymy biologię z technologią i ingerujemy w genetykę roślin, łącząc to, co syntetyczne, z tym, co naturalne. Nowe gatunki roślin i nowa żywność rozwiązuje niektóre nasze problemy, ale też budzi niepokój wśród konsumentów.

Transport

Biotech — Start-up Aanika Bioscience wykorzystuje mikroorganizmy do kontroli łańcuchów dostaw.

Hodowla i zbiory

Mięso in vitro — Produkcja białka w laboratorium może pomóc w obniżeniu cen i zmniejszeniu obciążenia ekologicznego mięsa oraz wspierać lokalną niezależność.

Alternatywne źródła białka — Oprócz prób tworzenia mięsa w laboratorium możemy dostarczać białka alternatywnymi metodami, np. poprzez jedzenie owadów, które mogą stanowić żywność zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.

Jedzenie i opakowania

GMO — Zmiana cech produktów (np. trwałość, zawartość witamin, ale też wyglądu) poprzez modyfikację genetyczną roślin. Dzięki tworzeniu roślin odpornych na susze i choroby może być to również odpowiedź na zmieniające się warunki pogodowe.

Hiperpersonalizacja — Fortyfikacja żywności z uwzględnieniem konkretnych grup społecznych oraz chorób. Przykładowo makarony o wysokiej zawartości witaminy B1 czy kwasów omega-3.

Utylizacja

Wspomaganie rozkładu modyfikowanymi organizmami — Naukowcy Steve Techtmann i Ting Lu dostali nagrodę Future Insight Prize o wartości 1 mln euro za badania nad rozkładem plastiku do jadalnych białek.