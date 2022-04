Świąteczne zakupy w małych sklepach dużo droższe niż rok temu

Koszyk tylko podstawowych produktów świątecznych wzrósł w porównaniu do poprzedniego roku aż o 27% i płaciliśmy za niego 102,08 zł.

Najbardziej do tej wartości przyczynił się wzrost ceny oleju rzepakowego (4,16 zł więcej), białej kiełbasy (3,94 zł więcej), masła (3,11 zł więcej) czy mielonej kawy (2,24 zł więcej).

– Większość produktów w koszyku podrożała dwucyfrowo. Przy czym kryje się tu całe spektrum wzrostów – od kilkunastu procent dla żurku czy chrzanu, przez ponad dwudziestoprocentowe skoki dla mąki, mleka, margaryny i kawy, aż po wzrosty o ponad 60% dla oleju i masła – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych w M/analytics.

Wizyt więcej niż przed rokiem

Porównując tygodnie przedświąteczne w 2022 i 2021, obserwujemy znaczący wzrost obrotów – o 16% przy średnim tygodniowym wzroście wartości paragonu o 10%. Dodatkowo, obroty zwiększone są liczbą samych wizyt o 5%. Aby lepiej zrozumieć wagę wzrostu, warto dodać, że przy liczbie 7,5 tys. sklepów spośród ponad 12 tysięcy, które są w M/platform, to jest prawie 790 tys. więcej wizyt. – Na wzrost liczby wizyt w sklepach wpływ mogą mieć trzy czynniki: zwiększona liczba kupujących w Polsce, związana z ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, sam charakter zakupów, często uzupełniających przy przygotowaniach świątecznych oraz zupełnie inny etap pandemii. Jeszcze rok temu przeżywaliśmy ją przy obostrzeniach sanitarnych – dodaje Ewa Rybołowicz.

Zakupy do ostatnich godzin

W porównaniu do ubiegłego roku, nie zmieniła się intensyfikacja zakupów końcówki tygodnia. Począwszy od handlowej niedzieli przed świętami, aż do Wielkiej Soboty, widać wyraźne wzrastania wizyt, które mają kulminację w piątek. W tym roku to także w piątek nasze paragony osiągały największą średnią wartość, tj. 32,80 gr, o 10 zł więcej niż jeszcze na początku tygodnia. – W Wielką Sobotę tych zakupów jest już zdecydowanie mniej, ale co ważne, średnia wartość paragonu osiąga ponad 30 zł, a rozkład godzinowy wizyt wskazuje, że intensywnie kupujemy jeszcze do godziny 14. Wniosek jest zbieżny do tego, z godzinowej analizy zakupów wigilijnych – do ostatniej chwili robimy zakupy i są one zdecydowanie większe niż zakupy w zwykłe dni – podsumowuje Ewa Rybołowicz.

Badany koszyk świąteczny objął najczęściej kupowane produkty w swojej kategoriach: masło 200 g, olej rzepakowy 1l, margaryna do pieczenia 250g, jaja 10 szt., mąka pszenna tortowa 1kg, cukier biały 1 kg, mleko UHT 1l, chleb 400g, kiełbasa biała 600g, żurek koncentrat 300ml, barszcz biały w torebce, chrzan 180gr, majonez 400g, kawa mielona 250g, herbata czarna 25 torebek, sok pomarańczowy 1l, napój gazowany 1l, kukurydza konserwowa 400g, groszek konserwowy 400g.