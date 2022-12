Świąteczny koszyk zakupowy Polaków. Ile wydamy w tym roku na święta?

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, czyli zakupy prezentów, produktów spożywczych na wigilijny i bożonarodzeniowy stół, świątecznych dekoracji i przejazdy – wszystko to skumulowane w jednym miesiącu oznacza większe niż zwykle wydatki. Jednocześnie rekordowe podwyżki sprawiają, że Polacy zastanawiają się, jak dostosować swoje portfele do aktualnych cen. Czy oznacza to, że święta w tym roku będą skromniejsze? Odpowiedź daje raport ZBP „Świąteczny Portfel Polaków 2022. Czy stać nas na Święta?”.