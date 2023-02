Symbiocen, Bioera i Świat lustrzany - te trendy będą oddziaływać także na handel

W tym roku najwięcej trendów znalazło się w ramach takich megatrendów, jak Świat lustrzany i Multipolaryzacja świata. Wskazuje to, w jakim kierunku aktualnie zmienia się nasz świat – intensywnego rozwoju technologicznego, postępującej digitalizacji i polaryzacji. Trendami, które powtarzają się w największej liczbie megatrendów, co wskazuje na ich siłę, są: Dobrostan psychiczny i Osamotnienie .

Megatrendem, który pokrywa się z największą liczbą innych megatrendów jest Świat lustrzany. W strefie new normal megatrend ten pokrywa się z megatrendem Multipolaryzacja świata, ale już w strefie innowacji najbardziej pokrywa się z megatrendem Bioera. Pokazuje to, jak postępująca digitalizacja zmienia nasz świat. Aktualnie na skutek cyfryzacji zmianom ulega przede wszystkim życie społeczno-polityczne, docelowo technologizacja naszego świata zmieniać będzie także życie na poziomie biologicznym.

– „Są dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę na tegorocznej mapie trendów. Po pierwsze, rola i miejsce megatrendu Świat lustrzany, który w pewnym sensie jest osią całej mapy. Wchodzi on w największą liczbę relacji z innymi megatrendami, co jednoznacznie wskazuje na to, na jak wielu poziomach – społecznym, politycznym, gospodarczym, a nawet biologicznym – postępująca cyfryzacja zmienia nasz świat. Druga kwestia to fakt, że mamy na mapie sporo trendów i megatrendów, które pozornie się wykluczają. Mamy więc megatrend Bioera – który mówi o nadrzędnej wobec natury roli człowieka i mamy megatrend Symbiocen – w którym człowiek jest jednym z równoważnych elementów systemu. Mamy jednocześnie takie trendy, jak reindustrializacja i deindustrializacja Europy. Takich przykładów jest więcej. Mapa odzwierciedla w ten sposób złożoność naszego świata, który jest światem "i-i", a nie światem "albo-albo". Wiele rzeczy wykluczających się występuje w nim jednocześnie i to wyzwanie, z którym musimy dziś sobie radzić." – Natalia Hatalska, CEO infuture.institute

Pięć megatrendów na tegorocznej Mapie Trendów to:

Bioera

daleko idące zmiany technologiczne, które umożliwiają zmianę organizmów biologicznych i natury tak, aby spełniały oczekiwania i potrzeby człowieka; napędzane przez rozwój bio- i nanotechnologii, inżynierii genetycznej, inżynierii tkankowej, rozwiązań z obszaru biologii syntetycznej oraz tak zwanych technologii wspomagających człowieka (ang. HET, Human Enhancement Technologies).



Symbiocen

zmiana od podejścia antropocentrycznego (skoncentrowanego na człowieku) do podejścia ekocentrycznego (skoncentrowanego na całym ekosystemie).

Multipolaryzacja świata

utrata spójności społecznej, w konsekwencji której nasilają się działania deglobalizacyjne, antydemokratyczne; niemożliwe staje się ustalenie wspólnej wizji wobec problemów, z którymi jako społeczeństwo i świat musimy się mierzyć.

Świat lustrzany

koncepcja, zgodnie z którą świat cyfrowy ma być dokładnym i całkowitym odwzorowaniem świata fizycznego we wszystkich jego wymiarach – materialnym, ekonomicznym, ludzkim, przestrzennym etc.

Zmiany demograficzne

trwające od lat i stale pogłębiające się zjawisko, którego efektem jest zmiana struktury społecznej na całym świecie.

Mapa Trendów to autorskie narzędzie infuture.institute, wydawane od 2018 roku, agreguje najważniejsze megatrendy i trendy w trzech perspektywach czasowych (krótko-, średnio- i długoterminowej), a tym samym wskazuje, w jakim kierunku podąża nasz świat.