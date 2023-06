System kaucyjny to oszczędności rzędu 400 mln zł

W Europie przekłada się to na podatek od plastiku. Polska płaci 1,7 mld zł rocznie podatku od plastiku. Dlatego trzeba jak najszybciej wdrażać systemy, które pomogą zmniejszyć tę kwotę i lepiej zagospodarować tworzywa sztuczne – zauważa Anna Sapota, Vice President Public Affairs Eastern Europe North w Tomra.

– Możemy mówić o systemie kaucyjnym, którego wprowadzenie pozwoliłoby zebrać 90% butelek PET. To dałoby oszczędności rzędu 400 mln zł rocznie w wyniku mniejszego podatku od plastiku. To wymierne korzyści, które z jednej strony pozwolą lepiej gospodarować tworzywami sztucznymi, a z drugiej strony przełożą się na oszczędności z tytułu podatku płaconego przez Polskę - wypowiada się w serwisie eNewsroom.pl Anna Sapota.

Jak informuje, co roku marnujemy w Polsce 3,6 mld sztuk butelek PET. Trafiają one do środowiska, na składowiska i wysypiska.

- Właśnie te 3,6 mld możemy przełożyć na możliwość zagospodarowania, stworzenie nowych miejsc pracy i budowę nowego strumienia recyklingu. Problem z tworzywami sztucznymi dotyka nas wszystkich i wymaga działań zarówno ze strony rządu, jak i społeczeństwa. Należy szukać rozwiązań, aby przetwarzać tworzywa sztuczne w sposób efektywny i zapobiegać ich składowaniu na wysypiskach – ocenia Anna Sapota.