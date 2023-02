System płatności online PayPal osiągnął przychody 27,5 mld dol. Niestety szykują się zwolnienia

PayPal odnotował znaczący wzrost w czwartym kwartale 2022 roku. Przychody zwiększyły się o 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, do 7,4 mld dol. Zysk operacyjny wzrósł o 18 proc., do 1,2 mld dol., a zysk netto o 15 proc., do 921 mln dol.

W całym roku podatkowym PayPal zarobił 4,13 dol. na akcję (rok wcześniej 4,60 dol.), przy przychodach w wysokości 27,5 mld dol. (rok wcześniej 25,37 mld dol.). Szacunki analityków dotyczące zysku na akcję i przychodów wynosiły wcześniej odpowiednio: 4,08 dol. i 27,52 mld dol.

Klienci chętnie korzystają z płatności online Paypal

Pomimo niekorzystnej sytuacji makroekonomicznej klienci nadal chętnie korzystają z płatności online Paypal. Transakcje przeprowadzone w ostatnim kwartale 2022 roku wyniosły 357,4 mld dol. To o 5 proc. więcej niż pod koniec 2021 roku.

W pierwszym kwartale 2023 roku Paypal spodziewa się wzrostu sprzedaży o 7,5 proc., ale w przeciwieństwie do poprzednich raportów rocznych nie prognozuje rocznej sprzedaży. Zwraca przy tym uwagę, że wyniki byłyby o 2-4 proc. lepsze, gdyby kursy wymiany walut pozostały na tym samym poziomie.

W zeszłym tygodniu PayPal ogłosił, że zwolni ok. 7 proc. swoich pracowników, czyli ok. 2000 osób, w związku z trudnym otoczeniem gospodarczym. Wiele firm z branży technologicznej – w tym firma macierzysta Facebooka Meta, Amazon, Twitter, Alphabet – zdecydowało się na grupowe zwolnienia w ostatnich tygodniach i miesiącach.