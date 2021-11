Tańsze mięso na święta?

Branża drobiarska mocno sygnalizuje problem z przełożeniem wzrostu kosztów na ceny uzyskiwane od sieci handlowych. Jak informowaliśmy ostatnio, branża wskazuje, że za rosnące ceny mięsa drobiowego odpowiedzialni nie są hodowcy ani przetwórcy, którzy ze względu na drastyczny wzrost kosztów produkcji nie odczuli wzrostu zysków ze sprzedaży swoich produktów.

Paweł Kowalski, ekonomista Banku Pekao SA w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl zwraca uwagę, że jeżeli chodzi o mięso drobiowe, to z jednej strony jego ceny detaliczne są znacznie wyższe niż przed rokiem (w październiku o blisko 19% r/r), jednak z drugiej po osiągnięciu lokalnego szczytu w lipcu tego roku począwszy od sierpnia spadały one z miesiąca na miesiąc, a w październiku były o blisko 2% niższe porównaniu z wrześniem.

Ceny drobiu w sklepach spadną na koniec 2021 roku?

- O wysokiej dynamice r/r decyduje niska baza z 2. półrocza 2020 oraz fakt, że detaliści zaakceptowali znaczny wzrost cen mięsa w 2 kwartale 2021 r., w momencie, gdy epidemia ptasiej grypy na wiosnę tego roku ograniczyła jego podaż. Ponieważ jednak branża drobiarska w krótkim czasie i znacznie szybciej niż zakładano odbudowała produkcję do normalnych poziomów, to bilans podaży i popytu ponownie zmienił się na niekorzyść cen uzyskiwanych przez przetwórców, a to znalazło przełożenie na spadek cen detalicznych - wskazuje.

