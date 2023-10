Te produkty znikają ze sklepów. Unijne prawo wchodzi w życie

25 września 2023 r. Komisja Europejska przyjęła środki mające na celu ograniczenie celowego dodawania mikroplastiku. Nowe przepisy zapobiegną uwolnieniu do środowiska około pół miliona ton mikrodrobin plastiku.

Pozwolą zapobiec sprzedaży mikrodrobin plastiku jako takich oraz produktów, do których celowo się je dodaje i z których są one uwalniane do środowiska w trakcie użytkowania.

Czym jest mikroplastik?

Przyjęte ograniczenie zakłada szeroką definicję mikrodrobin plastiku – obejmuje ona wszystkie cząstki polimerów syntetycznych o długości poniżej 5 mm, które są organiczne, nierozpuszczalne i odporne na degradację. Celem jest ograniczenie emisji celowo stosowanych mikrodrobin plastiku pochodzących z możliwie jak największej liczby produktów.

Lista produktów wycofanych z rynku. Zawierają mikroplastik

Oto kilka przykładów powszechnie stosowanych produktów, które są objęte zakresem ograniczenia:

granulat wypełniający stosowany na sztucznych nawierzchniach sportowych (największe źródło celowo stosowanych mikrodrobin plastiku w środowisku);

kosmetyki, w których mikrodrobiny plastiku wykorzystuje się do wielu różnych celów, takich jak złuszczanie naskórka (mikrogranulki złuszczające) czy uzyskiwanie konkretnej tekstury, zapachu lub barwy;

detergenty, zmiękczacze tkanin, brokat, nawozy, środki ochrony roślin, zabawki, leki i wyroby medyczne.

Nowe przepisy mają być wprowadzane stopniowo. Jednak pierwsze ograniczenia wejdą w życie już 16 października. To dotyczy np. luźnego brokatu i mikrogranulek złuszczających.

W innych przypadkach zakaz sprzedaży zacznie obowiązywać po dłuższym okresie, aby dać zainteresowanym stronom czas wdrożenie rozwiązań alternatywnych.

Jakie produkty nie są objęte zakresem ograniczenia?

Następujące produkty są objęte odstępstwem od zakazu sprzedaży:

Produkty, które zawierają mikrodrobiny plastiku, ale nie uwalniają ich lub uwalnianie to można zminimalizować, np. materiały budowlane;

Produkty stosowane w zakładach przemysłowych;

Produkty już regulowane innymi przepisami UE, np. produkty lecznicze, żywność i pasze.

Produkty te mogą być nadal sprzedawane. Ich producenci będą musieli co roku zgłaszać ECHA szacunkowe emisje mikrodrobin plastiku z tych produktów. Będą również musieli przedstawić instrukcje dotyczące sposobu stosowania i usuwania produktu, aby zapobiec emisjom mikrodrobin plastiku.

Zredukować mikroplastik o 30 proc.

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w Europejskim Zielonym Ładzie i nowym planie działania UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja angażuje się w zwalczanie zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku. W planie działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń Komisja wyznaczyła cel w postaci redukcji zanieczyszczenia mikrodrobinami plastiku o 30 proc. do 2030 r.

Dlaczego mikrodrobiny plastiku stanowią problem?

Po wejściu do środowiska mikrodrobiny plastiku nie ulegają biodegradacji i nie można ich usunąć. Gromadzą się one w organizmach zwierząt, w tym ryb i skorupiaków, w związku z czym są również spożywane jako żywność przez ludzi.

Mikrodrobiny plastiku występują w ekosystemach morskich, słodkowodnych i lądowych, a także w żywności i wodzie pitnej. Ich ciągłe uwalnianie przyczynia się do trwałego zanieczyszczenia naszych ekosystemów i łańcuchów żywnościowych. Narażenie na mikrodrobiny plastiku powiązano w badaniach laboratoryjnych z szeregiem negatywnych (eko)toksycznych i fizycznych skutków dla żywych organizmów.