Technologia farm wertykalnych Hydropolis wśród najlepszych startupów w Polsce

- Sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Aby go osiągnąć, potrzebny jest solidny plan i przemyślana strategia. Połączyliśmy wiedzę, naukę, pasję i otrzymaliśmy zwycięską recepturę na sukces – tak właśnie się rozwijamy. Każda z tych nagród to ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszych działań - mówi CEO, Wojciech Krajewski.

Hydropolis otrzymało na XV Europejskim Kongresie Gospodarczym nagrody za nowoczesne technologie upraw wertykalnych. Łącząc wiedzę z zakresu uprawy, inżynierii i automatyki, krakowska firma zaprojektowała nowatorskie systemy hydroponiczne. Założono prototypową uprawę wewnątrz kontenera morskiego i uprawę pokazową. Rozpoczęto sprzedaż systemów Plantainer oraz Smart Crop. Zastosowane technologie smart farming zmniejszają zapotrzebowanie na wodę o 95 proc., a zużycie nawozów o 65 proc., co pozwala uprawiać rośliny przez cały rok, bez względu na lokalne warunki klimatyczne.

InCredibles Sebastiana Kulczyka to długofalowy program budowy kompetencji, który integruje najlepsze startupy w Polsce. Oparty jest na autorskiej formule warsztatów i indywidualnych konsultacji dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstwa.

- Doceniamy, że wyróżnione zostały firmy, które odpowiadają na pojawiające się potrzeby środowiskowe. Zasoby słodkiej wody, jak i inne zasoby naturalne są ograniczone. Jeśli chcemy w przyszłości zachować bezpieczeństwo żywnościowe to musimy działać już teraz - mówi, Wojciech Krajewski.

Ranking Zielonych Inicjatyw to przegląd najciekawszych, pomysłowych i efektywnych inwestycji służących ograniczeniu wpływu działalności gospodarczej na środowisko i klimat. Intencją organizatora Rankingu Zielonych Inicjatyw, Grupy PTWP, jest wyróżnienie tych dokonań, które mogą posłużyć za wzór i zachętę dla innych.