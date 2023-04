Test ekspresów do kawy

W pełni automatyczne ekspresy do kawy nie są tanie, zwłaszcza jeśli wymaga się od nich najwyższej jakości.

Stosunkowo tani i polecany Tchibo Esperto Caffè kosztuje 930 euro w najtańszych sklepach. W Polsce cena kształtuje się na poziomie ok. 4 500 zł.

Ekspres do kawy Bosch Tassimo za mniej niż 40 euro (w Polsce ok. 180 zł) odczytuje kod kreskowy kapsułek, aby dostosować czas przygotowania, temperaturę i ilość potrzebnej wody.

W pełni automatyczne ekspresy do kawy nie są tanie, zwłaszcza jeśli wymaga się od nich najwyższej jakości. Dzięki funkcji one-touch wiele profesjonalnych maszyn przygotowuje cappuccino, latte macchiato i zwykłą kawę szybko i łatwo. Ekspres zajmuje się również późniejszym płukaniem. Ten komfort często ma swoją cenę. Ale znaleźć można również dobre jakościowo okazje z automatyczną pianką mleczną od około 300 euro – podaje Stiftung Warentest.

W pełni automatyczne ekspresy z systemem mlecznym

Zwycięzcą testu Stiftung Warentest został DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55. Ogólnie osiąga wynik „dobry” (ocena 1,7). W teście maszyna przekonuje do wyboru różnymi atutami. Sprawnie przygotowuje napój, sporządza go z wielu różnych odmian kawy i można przygotować indywidualnie odpowiednią dla siebie cappuccino czy espresso. Natomiast czas od włączenia do napełnienia filiżanki jest tylko "zadowalający". Ale DeLonghi działa cicho i jest energooszczędny – ocenili testerzy. Cena urządzenia zaczyna się od ok. 835 euro, ale w serwisie Ebay jest prawie 30 proc. niższa – można go kupić za ok. 780 euro. W Polsce kosztuje ok. 4000 zł.

Innego zwycięzcę typuje chip.de, który dokonuje również oceny DeLonghi Eletta Explore ECAM450.55. W teście portalu i wydawcy miesięcznika najlepszym ekspresem jest model Siemens EQ.9 TI9558X1DE s500 plus connect. Uzyskuje on ogólny wynik „bardzo dobry” (ocena 1,5). W opinii czytamy: „Ekspres oferuje wspaniałe espresso o zmysłowym smaku, gęstą piankę i mnóstwo opcji regulacji, aby urozmaicić rozmiar ziarna kawy. Maszynę można ustawić na łatwym w obsłudze wyświetlaczu lub za pomocą aplikacji. Szczególnie podoba nam się bardzo cichy młynek.” Niestety zajmuje sporo miejsca w domowej kuchni i aby go kupić, trzeba sięgnąć głęboko do kieszeni. Kosztuje bowiem ok. 1300 euro, a w Polsce w ofercie online Media Expert, po obniżce ceny z 6 499 zł, jego cena to 5 750 zł.

Portal poleca też tańszy ekspres spośród tych najlepszych, zajmuje on jednak w teście dopiero czwarte miejsce, po modelach Siemens EQ.900 TQ903D03 (ok. 1740 euro, ponad 7000 zł w Polsce) oraz WMF Perfection 780L (ok. 1500 euro, 8 500 zł w Polsce, po przecenie z ok. 9000 zł). Ekspresem tym jest DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.76.T za ok. 930 euro w najtańszych sklepach, które często mogą akurat nie mieć go w ofercie. W Polsce cena kształtuje się na poziomie ok. 4 500 zł. Uzyskuje on ogólny wynik „dobry” (ocena 1,6). Przekonuje do wyboru jakością przygotowanego napoju - kawą espresso o „zrównoważonym smaku”. Można w nim precyzyjnie regulować młynek, a urządzenie oferuje wiele opcji do przygotowania kawy z szerokiej gamy ziaren. Obsługa wyświetlacza dotykowego jest bardzo łatwa. „Pozytywny obraz zakłóca tylko przygotowywanie napojów kawowych z mleczną pianką, które mogłoby być nieco bardziej niezawodne” – ocenia chip.de.

Kompaktowe ekspresy mają często zaawansowaną technologię, są łatwiejsze w obsłudze, mniej wymagające w kwestii czyszczenia (fot. Shutterstock)

Tańsze ekspresy bez spieniacza do mleka

Zarówno Stiftung Warentest, jak i chip.de dokonują oceny, oprócz luksusowych modeli z dużymi wyświetlaczami dotykowymi i wieloma opcjami ustawień, w pełni automatyczne, tańsze ekspresy do kawy bez specjalnych dodatków. W ocenie testerów często w niczym nie ustępują one droższym maszynom, natomiast bez spieniacza mleka i pojemników na mleko można je kupić nawet za ¼ ceny urządzeń ze strefy premium.

Najlepszymi w tej grupie, według Stiftung Warentest, są Jura ENA 4 (średnia cena online ok. 590 euro, w Polsce – ok. 3 500 zł), Melitta Purista 300 F23/0-101 (średnia cena online ok. 425 euro, ok. 1900 zł), Smeg BCC01 RDMEU (średnia cena online ok. 565 euro, ok. 2 750 zł)

Nieco innej oceny dokonuje chip.de. Zdecydowanie wyróżnia w kategorii „dobre wyniki za niewielkie pieniądze” Delonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Można go kupić za ok. 300 euro, a w Polsce za ok 1 450 zł. Ma on ogólny wynik „zadowalający” (ocena 3,0). W rekomendacji urządzenia czytamy: „Najlepsza maszyna dla purystów, którzy chcą po prostu dobrego espresso za akceptowalną cenę. Mleko można spieniać tylko ręcznie, chociaż maszyna oferuje również dyszę mleczną, którą trzeba po użyciu rozebrać do czyszczenia. Ponadto pojemnik na ziarna jest dość mały.”

Również stosunkowo tani i polecany jest Tchibo Esperto Caffè, który uzyskuje wynik ogólny „zadowalający” (ocena 3,5). To „najlepsza maszyna dla tych, którzy chcą dobrej kawy i nie mają ochoty przepłacać”. Ekspres jest nie tylko tani, ale także „niezwykle kompaktowy i prosty w użyciu”. W związku z tym brakuje mu jednak wielu dodatków. Oprócz dwóch przepisów (kawa i espresso) nie ma żadnych innych ustawień wstępnych, brakuje mu również spieniacza do mleka. W sklepach online często widnieje przy nim „brak oferty”, ale gdy już jest, kosztuje ok. 200 euro, w Polsce – ok. 1 100 zł.

Dyskonty potrafią zaskoczyć

Wielkość ekspresu nie ma wpływu na jego moc – stwierdzają eksperci. Kompaktowe urządzenia posiadają często zaawansowaną technologię, są łatwiejsze w obsłudze, mniej wymagające w kwestii czyszczenia i zajmują niewiele przestrzeni w naszej kuchni.

„Masz dość bezsmakowych kaw, których przygotowanie zajmuje dużo czasu, wybierz markowy ekspres do kawy, kupisz go za mniej niż 60 euro” – informuje Electro Dépôt.

Jedną z propozycji jest Senseo HD7806/71 za ok. 50 euro (w Polsce zbliżony model można nabyć za 250-300 zł). Ekspres zapewnia moc 1450 watów i automatycznie dobiera ilość wody potrzebną do danej kapsułki. Urządzenie jest lekkie i łatwe w obsłudze na co dzień – rekomenduje market.

Z kolei Ekspres do kawy Bosch Tassimo TAS1002N za mniej niż 40 euro (w Polsce ok. 180 zł) „jest wygodny, odczytuje kod kreskowy kapsułek, aby dostosować czas przygotowania, temperaturę i ilość potrzebnej wody”.

Ekspresy na rynku analizują kod kreskowy na każdej kapsułce po to, aby dostosować sposób parzenia do każdego rodzaju kawy, w tym liczbę obrotów, ilość wody oraz temperaturę. Na przykład kawy w dużych rozmiarach wymagają niższej temperatury wody.

Dwie filiżanki kawy za jednym razem można zaparzyć za pomocą ekspresu do kawy Senseo CSA210/91 za ok. 60 euro, w Polsce za ok. 340 zł. Urządzenie ma wzmacniacz aromatu, selektor intensywności i funkcję Crema plus, która pokrywa kawę kremową pianką.

Wybór ekspresu powinien uwzględniać takie czynniki, jak częstość picia kawy, liczba osób w gospodarstwie domowym czy wielkość kuchni. Kompaktowość ekspresu, który z łatwością zmieści się w każdej przestrzeni, w połączeniu z właściwą mocą (co wiąże się z ceną i kosztami zużywanej energii) pozwoli na optymalne spersonalizowanie swojego kawowego kącika.