To czy kupujesz w dyskoncie czy w e-supermarkecie nie ma już znaczenia

Opisujemy koszt zakupów 50 podstawowych produktów w popularnych sklepach. Szczegóły badania i skład koszyka dyskontów znajdziecie tutaj a szczegóły zakupów w e-sklepach tutaj.

Ceny w e-sklepie Auchan.pl

E-sklep auchan.pl oferuje obecnie zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 384 zł, czyli o 7 zł drożej niż w maju br. (377 zł) Rok temu podobne zakupy kosztowały ok 310 zł. Oznacza to skok cen o 74 zł rdr. W auchan.pl dostawa jest obecnie darmowa. W e-sklepie z logo Auchan ostatnio podrożał chleb, musztarda, schab, kiełbasa, Pomimo tego e-sklepowi udało się prześcignąć dyskontową konkurencję.

Ceny w Lidlu

16 czerwca w Lidlu za 50 produktów z Koszyka płaciliśmy 392 zł, czyli o 6 zł drożej niż w kwietniu br. (386 zł) i o 52 zł drożej niż roku temu. W Lidlu podrożał chleb, herbata, olej, ziemniaki, cytryny, kiełbasa ale potaniała papryka i pomidory oraz kurczak.

Ceny w Aldi

W Aldi Koszyk 50 produktów kosztuje obecnie 398,5 zł wobec 421 zł w kwietniu br. Oznacza to spadek cen o 22 zł na przestrzeni dwóch miesięcy. Rok temu za podobne zakupy płaciliśmy w tej sieci 353,5 zł, czyli obecnie jest o 45 zł drożej niż rok temu. W Aldim potaniała kawa, olej, ser gouda, polędwica, pomidory i papryka. Podrożał chleb, cytryny, jabłka i schab.

Ceny w Biedronce

Sieć Biedronka proponuje zakupy w cenie 399 podobnie jak w kwietniu br. (400 zł). Rok do roku Biedronka podniosła ceny o 73 zł, (ten sam koszyk kosztował w czerwcu 2022 - 327 zł). W ostatnim czasie podrożał chleb, herbata, kurczak, papryka. Potaniały natomiast pomidory i cytryny, ketchup.

Ceny w Netto

W Netto 50 produktów FMCG kosztuje 408 zł o 8 zł więcej niż w kwietniu br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 337 zł. W rok ceny skoczyły o 71 zł. W Netto podrożał chleb, kurczak, schab, kiełbasa, cytryny, pomarańcze i pieczarki. Potaniały natomiast pomidory i papryka.

Ceny we Frisco

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 408 zł, tyle samo co w Netto, ale o 3 zł drożej niż oferowało zakupy w maju br. Rok temu płaciliśmy we Frisco 335 zł, co oznacza, że w rok ceny podskoczyły o 73 zł. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości.

Ceny w Carrefour.pl

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 413,5 zł, czyli o 7,5 zł taniej mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały ok. 352 zł, co oznacza wzrost cen o 61,5 zł Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

Ceny w Stokrotka Online

W Stokrotka Online zrobimy zakupy z Koszyka za 422 zł, czyli podobnie jak miesiąc temu. Rok temu podobne zakupy kosztowały 349 zł, co oznacza podwyżkę o 73 zł. Dostawa powyżej 120 zł w Stokrotce jest bezpłatna.

Ceny w Barbora.pl

Barbora.pl, oferuje 50 produktów z Koszyka w cenie 423 zł, czyli o 13 zł drożej mdm. (410 zł w maju br.) Rok temu podobne zakupy kosztowały 363,5 zł, co oznacza podwyżkę o ok. 60 zł. Minimalna wartość zamówienia to 100 zł. Wówczas dostawa realizowana jest bezpłatnie. Obecnie e-sklep działa w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi.

Ceny w e-Polomarket

434,5 zł trzeba wydać na zakupy w e-sklepie Polomarket.pl. W maju za ten sam zestaw płaciliśmy 433. Co oznacza, że obecnie jest jedynie o 1,5 zł drożej. Rok temu podobne zakupy kosztowały 364 zł, czyli podrożały o ok. 70 zł.

Ceny w E.Leclerc

W E.Leclerc 50 produktów spożywczych kosztuje obecnie 436 zł, czyli o 6,5 zł taniej niż w maju. Rok wcześniej te same produkty kosztowały 406 zł. To oznacza, że w ciągu roku podwyżka sięgnęła 30 zł.

Ceny w Spar.pl

W sklepie spar.pl, za 50 produktów z Koszyka płacimy obecnie 464,65 zł, czyli o 2 zł mniej mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały 400 zł, co oznacza, że obecnie jest o 65 zł drożej. Przy takiej kwocie dostawa w spar.pl jest darmowa.

Ceny w Drive Intermarche

Sklep Drive Intermarche sprzedaje 50 produktów w cenie 467 zł, czyli o 22 zł drożej niż w maju. Rok temu podobne zakupy kosztowały 368 zł, co oznacza, że rdr. płacimy o 99 zł więcej. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

Monitoring przeprowadzili ankieterzy i redakacja DlaHandlu.pl w dniach 16-18 czerwca 2023. Od stycznia 2014 roku monitoringi cen w sieciach handlowych prowadzone są w terminach znanych jedynie redakcji.

Co to jest Koszyk cen?

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.