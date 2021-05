Transformacja działu zakupów. Od czego zacząć?

fot. dział zakupów i logistyki to dwa ogniwa tego samego łańcucha, shutterstock

Zgodnie z badaniem McKinsey Global Institute z sierpnia 2020 r. w którym przepytano 35 ekspertów z branży przemysłu samochodowego, farmaceutycznego, lotniczego oraz elektronicznego, respondenci spodziewają się, że zakłócenia w dostawach, które trwają dłużej niż 1 miesiąc występować będą minimum co 3,7 roku. Badanie pokazuje, że liderzy biznesowi rozumieją ryzyka i wiedzą, że zakłócenia podobne do obecnej pandemii, będą się powtarzały. Ponad 90% z nich planuje działania zapobiegawcze i zmniejszające ich wpływ na funkcjonowanie organizacji. W jaki jednak sposób priorytetyzować te działania?

Dwa główne wyzwania spowodowane obecnym kryzysem - spadek popytu (35% respondentów) oraz braki w dostawach materiałów (33% respondentów) - mogą szybko doprowadzić do spadku przychodów oraz rentowności. Odpowiedzią na nie może być wzmocnienie funkcji zakupowej i przekształcenie jej w funkcję strategiczną. Rola zakupów powinna być rozumiana nie tylko jako zabezpieczanie dostaw czy renegocjacje cen w celu osiągnięcia wymiernych oszczędności w krótkim okresie, ale również posiadanie zdefiniowanej strategii pozyskiwania produktów i materiałów (uwzględniającej m.in. z jakich krajów lub regionów powinni pochodzić dostawcy, jak powinien wyglądać mix dostawców, jak budowane będą relacje z kluczowymi partnerami biznesowymi) oraz zarządzania specyfikacjami (jakie produkty są potrzebne). Takie działania pozwolą nie tylko ograniczyć koszty, ale również wypracować trwałą przewagę konkurencyjną.

Zgodnie z raportem McKinsey Reimagining procurement for the next normal, firmy z wysoko rozwiniętymi funkcjami zakupowymi znacząco wyprzedzały pozostałych graczy, odnotowując o 42% wyższą stopę zwrotu dla akcjonariuszy w okresie 5 lat po kryzysie. MGI szacuje bowiem, że zakłócenia w dostawach prowadzą do utraty łącznie 42% rocznego EBITDA przedsiębiorstw (jako skumulowanej straty na przestrzeni 10 lat). W polskich firmach bardzo często funkcja zakupowa spełnia rolę usługodawcy dla innych departamentów.

Obecna pandemia uwidoczniła jak ważną rolę odgrywają zakupy oraz dała liderom zakupów w kraju dużo większy mandat i dostęp do kierownictwa firm, mogąc tym samym stać się impulsem do zmian. Oto przykłady:

W jednej z firm z branży motoryzacyjnej działających w Polsce podczas programu transformacyjnego wdrożono narzędzia cyfrowe, w tym platformę do eRFQ umożliwiającą obsługę oraz analizę elektronicznych zapytań ofertowych. Została podjęta decyzja o dostosowaniu struktury departamentu zakupów m.in. poprzez dodanie funkcji inżyniera kosztów, podkreślając istotę wprowadzania dźwigni technicznych w organizacji oraz podnosząc rangę zespołu do roli partnera merytorycznego dla obszaru operacji. Dla zespołu zakupowego stworzono także kompleksowy program budowania umiejętności, pokrywający zarówno kompetencje menedżerskie, jak i umiejętności techniczne.