Trend quiet quitting jest w odwrocie

Mindspace, globalny dostawca elastycznych przestrzeni do pracy, zaprezentował wyniki przeprowadzonej ostatnio ankiety wśród pracowników z różnych branż na całym świecie dotyczącej zmiany w postrzeganiu miejsca pracy. Z raportu dotyczącego dobrostanu pracowników (Employee Wellbeing Data Report) wynika, że aż 9 na 10 pracowników uważa udogodnienia i rozwiązania wspierające dobrostan za niezwykle istotne podczas wyboru miejsca pracy, a 82% ankietowanych oczekuje, że ich pracodawca będzie podejmował działania na rzecz zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Trend polegający na „cichej rezygnacji” (quiet quitting) jest w odwrocie, rośnie z kolei presja związana z powrotem do biura. Badanie Mindspace sugeruje, że podejście do miejsca pracy i zachowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym wciąż się zmienia – większość pracowników kładzie szczególny nacisk na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz ogólny dobrostan. Dobrostan pracowników stał się kluczowym aspektem mającym wpływ na ich wydajność i chęć pozostania w danym miejscu pracy,. To oznacza, że jeśli pracodawcy chcą pozostać konkurencyjni, muszą wziąć ten aspekt pod uwagę.

W raporcie omówiono ponadto najbardziej skuteczne sposoby, na które według pracowników pracodawcy muszą zwrócić uwagę, chcąc wspierać ich ogólny dobrostan. 43% ankietowanych uznało, że największy wpływ na ich dobrostan mają elastyczne godziny pracy. Inne wymienione wskazówki to między innymi możliwość pracy z różnych miejsc (21%), bezpłatne, zdrowe posiłki (24%), więcej dni urlopowych (33%), szeroka oferta ubezpieczenia zdrowotnego (16%) oraz takie udogodnienia jak siłownie w miejscu pracy.

Na pytania dotyczące negatywnych skutków pracy w miejscu, gdzie dobrostan pracowników nie jest uwzględniany, 25% uczestników badania odpowiedziało, że takie środowisko niekorzystnie wpływa na ich chęć do pozostania u danego pracodawcy – połowa respondentów (50%) stwierdziła, że w takiej firmie najbardziej ucierpi motywacja pracowników, a tuż za nią wydajność (48%) oraz kreatywność (28%).

Celem badania było pokazanie aktualnego nastawienia pracowników na całym świecie wobec oferowanych przez pracodawców rozwiązań wspierających dobrostan, znaczącej roli pracodawcy w zapewnianiu dobrostanu swojemu zespołowi i zobrazowanie, jak istotny jest ten fakt w wyborze nowej pracy lub podejmowaniu decyzji o pozostaniu w obecnym miejscu pracy, a także konkretnych sposobów wspierania przez pracodawców dobrostanu pracowników.

- Teraz, kiedy zarówno korporacje, jak i małe przedsiębiorstwa coraz częściej zachęcają pracowników do powrotu do biur, nadszedł najlepszy moment, aby pracodawcy przemyśleli przyszłe strategie pracy. W mojej ocenie powinny one zakładać elastyczne podejście obejmujące godziny pracy i miejsce, z którego będzie można pracować, oraz kłaść większy nacisk na udogodnienia wspierające dobrostan pracowników – mówi Dan Zakai, CEO i współzałożyciel Mindspace. - Nasze ostatnie badanie sugeruje, że pracodawcy wypracowują szersze podejście do miejsca pracy z uwagi na rosnące oczekiwania w zakresie pracy hybrydowej, udogodnień wspierających zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym oraz rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej. Przedsiębiorstwa, które wierzą w powrót do biur i pragną zatrzymać u siebie najbardziej wykwalifikowaną kadrę, muszą wybiegać myślami w przyszłość i mieć świadomość, że udogodnienia dostępne w miejscu pracy nie są luksusem, a koniecznością, dzięki której pracownicy będą mogli zadbać o swój dobrostan, przestaną rozważać zmianę pracodawcy, i w efekcie przyczynią się do jeszcze lepszych wyników firmy - dodaje.

Ankieta powstała w wyniku rozmów z 2 000 pracowników biurowych przeprowadzonych przez Mindspace w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Polsce, Rumunii i Izraelu.

Mindspace w Polsce i na świecie

Mindspace to globalny operator butikowych przestrzeni biurowych dla firm dowolnej wielkości, który łączy trendy globalnego wzornictwa z lokalnym klimatem.

Mindspace posiada obecnie 45 lokalizacji w 20 miastach w 7 państwach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Społeczność Mindspace tworzą zarówno freelancerzy, start-upy, małe i średnie firmy oraz duże korporacje takie, jak np. Samsung, Microsoft, Barclays Bank, Techstars, Taboola, GoPro, Klarna, Adyen, Billennium i Tidal.

Pierwszy polski oddział – Mindspace Koszyki – mieści się w Warszawie i sąsiaduje z Halą Koszyki. Łącznie oferuje ok. 5500 mkw. elastycznej powierzchni biurowej i 780 stanowisk pracy. Drugi - Mindspace Skyliner znajduje się na trzech piętrach wieżowca Skyliner w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie i zajmuje ok. 4400 mkw. powierzchni. Zapewnia ponad 600 stanowisk do pracy.