Trend roślinny - zagrożenie czy szansa dla branży mięsnej?

Trend roślinny - Szansa czy zagrożenie dla branży mięsnej?

Trend roślinny coraz mocniej wchodzi w branżę mięsną, nie tylko pod postacią zamienników mięsa, ale także jako inicjatywy legislacyjne. To przede wszystkim Zielony Ład, poprzez który Komisja Europejska chce położyć duży nacisk na produkcję roślinną. Czy branża powinna zwalczać te tendencje czy też dostrzec w nich szansę i próbować na nich zarobić? M.in. o tym rozmawialiśmy podczas Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Podczas sesji otwierającej Forum, Paweł Nowak, dyrektor zarządzający Goodvalley przyznał, że dla branży mięsnej obecne trendy rynkowe są wyzwaniem.

- Z badań wynika, że 41 proc. Polaków od początku pandemii ograniczyło konsumpcję mięsa. Chcemy być zdrowsi, gotować lepiej, jeść więcej warzyw. Uważam, że branża mięsna nie powinna udawać, że trend na ograniczanie spożycia mięsa nie ma miejsca, że to margines. My od początku mówiliśmy: mniej ale lepiej. Widzimy to dzisiaj w postaci sytuacji niepewności, pandemii, dbania o siebie i swoje zdrowie - dodał.

Tomasz Jakubiak, szef kuchni, restaurator, gospodarz programu "Sztuka Mięsa”, ambasador kampanii „Marka Polskie Mięso. Polska Smakuje" podkreślił, że mięsożerców wciąż jest dużo więcej niż osób na diecie roślinnej.

- Uważam, że jak ktoś przeskoczy na warzywa to szybko wróci do mięsa. Wielu moich znajomych tak powracało. Kiedyś zadano mi pytanie jaka jest moja ulubiona wege potrawa. Odpowiedziałem, że ziemniaki które podaje się do kotleta! Rzucili się potem na mnie, że nie podchodzę z poważaniem do wegetarian. Absolutnie tak nie jest. Po prostu kocham mięso, ale kocham też warzywa i staram się uświadomić ludziom, że trzeba zrównoważyć dietę mięsną i warzywną. Choć zrobiłem kiedyś nawet deser z boczku - przyznaje.



Dużym wyzwaniem dla branży jest kwestia Europejskiego Zielonego Ładu, który ma m.in. promować produkcję roślinną i ekologiczną.

Ludomir Biedecki, radca prawny, associated partner w Kancelarii Noerr nie ma wątpliwości, że branża nie zatrzyma Zielonego Ładu, może jedynie wpływać na kształt konkretnych przepisów.

- Lobbing i wpływanie na kształt przepisów będą niezbędne. Do wyzwań, które czekają branżę mięsną w perspektywie prawnej trzeba się będzie dostosować. Zmiany spowodują zwiększone konsolidacje i zanikanie mniejszych graczy, którzy nie podołają jeszcze większym ograniczeniom. Siła branży leży w tym żeby jednym głosem dyskutować o kształcie ram prawnych, aby nie spowodować przewrócenia się całej branży, a pomóc dostosować się do zmian żeby produkcja mięsna była możliwa. Wszelkie analizy pokazują, że mięso nie zniknie z naszych talerzy, zarówno w Polsce, jak i globalnie, ale będą się zmieniały proporcje. Branża mięsna ma swoje miejsce, w związku z czym ma swój głos. Aktualnie w pracach legislacyjnych brakuje konsultacji społecznych i analiz związanych ze skutkami. Natomiast w mojej ocenie nie uda się odwrócić samego trendu i pewne strategie po prostu zostaną zrealizowane w określonych perspektywach czasowych - podsumowuje.

