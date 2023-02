Trend zakupowy Omni - Polacy stają się wygodni

64% kupuje tylko tyle, ile naprawdę potrzebuje, żeby uniknąć marnotrawstwa.

32% monitoruje swój ogólny koszyk zakupowy, a 19% będzie robiło zakupy hurtowe.

⅔ będzie szukać sklepów z najniższymi cenami, a co trzeci tańszych marek.

Eksperci NIQ wskazali, jakie trendy oszczędzania zyskują na znaczeniu we wszystkich kanałach. W porównaniu z rokiem ubiegłym 53% polskich konsumentów czuje się gorzej ze swoją sytuacją finansową: ⅔ będzie szukać sklepów z najniższymi cenami, a co trzeci będzie wybierał tańsze marki lub kupował tylko niezbędne produkty (36%). Dlatego też w nadchodzącym czasie to zarządzanie ceną i strategiami promocyjnymi będzie kluczem do sukcesu marki – 24% konsumentów będzie wybierać produkty tańsze, niezależnie od marki.

Konsumenci coraz ostrożniej podchodzą również do marnotrawstwa, deklarując, że są skłonni kupować mniej, aby zaoszczędzić pieniądze (1/5). Ponadto prawie 40% twierdzi, że zdaje sobie sprawę, że mniej znaczy więcej i że nie potrzebują tak dużo, jak wcześniej, żeby być szczęśliwymi.

- Spojrzenie na trendy zakupowe konsumentów pokazuje również, że Polacy zmienili swoje nawyki zakupowe: zaczynają korzystać z zakupów online, aby skorzystać z lepszych promocji / zaoszczędzić na paliwie / zminimalizować dojazdy do sklepów (26%) - potwierdza Karolina Zajdel-Pawlak, dyrektorka zarządzająca NIQ w Polsce.

Widzi również trend zakupowy w kierunku Omni, gdzie konsumenci, sprawdzają kanały cyfrowe (25%), czyli aplikacje mobilne, aby znaleźć lepsze oferty i obniżyć cenę koszyka zakupów.