Trendy 2023 wg Mintela: Prowiant na każdą pogodę, mózg na wysokich obrotach, kosmiczne ukojenie

Prowiant na każdą pogodę: Konsumenci potrzebują żywności i napojów, które pomogą im przetrwać fale upałów, temperatury poniżej zera i katastrofalne zjawiska pogodowe.

Mózg na wysokich obrotach: Konsumenci zainteresowani są preparatami, które pomagają im poprawić wydajność umysłową w pracy, podczas wypoczynku, i wirtualnej rozrywki.

Kosmiczne ukojenie: Gdy na ziemi panuje coraz większy chaos, kosmos staje się źródłem optymizmu, innowacji i duchowego pocieszenia.

Minumum słów: Przejrzysta i prosta komunikacja będzie niezbędna do nawiązania kontaktu ze zmęczonymi konsumentami.

Mintel zaprezentował cztery trendy na rynku żywności i napojów. Do 2030 roku konsumenci będą bardziej polegać na rozwiązaniach wirtualnych, które w znacznie większym stopniu zaczną ich inspirować, edukować i decydować o zakupach. Umożliwi to producentom umieszczanie prostszych komunikatów na opakowaniu i szerszych informacji w tym filmów w witrynach e-commerce.

Napoje na fale upałów

Konsumenci potrzebują żywności i napojów, które pomogą im przetrwać fale upałów, temperatury poniżej zera i katastrofalne zjawiska pogodowe.

Jedzenie i napoje muszą być dostosowane do nowych realiów życia w związku ze zmianami klimatu. Firmy z branży spożywczej będą musiały więc rozwijać innowacje produktowe, które pomagają konsumentom radzić sobie z surowymi warunkami atmosferycznymi.

Konsumenci będą szukać produktów, które pomogą ich ciałom wytrzymać skrajne temperatury, od aur polarnych po fale upałów. Aby poradzić sobie z upałem, inspirację można odnaleźć w japońskim jedzeniu i napojach przeznaczonych do uzupełniania niezbędnych dla organizmu składników po skorzystaniu z sauny. Na przykład napój bezalkoholowy Suntory o cytrynowym smaku uważany jest za najlepszy do posiłku po saunie.

Zachować ostrość umysłu. Odżywianie cenionym narzędziem w zarządzaniu zdrowiem

Konsumenci zainteresowani są preparatami, które pomagają im poprawić wydajność umysłową w pracy, domu, grach.

Odżywianie będzie cenionym narzędziem w zarządzaniu zdrowiem, które pomoże nabrać sił w pracy, w trakcie oddawania się ulubionemu hobby w czasie wolnym. Konsumenci będą szukać jedzenia i napojów, które mają wpływ na zdolności poznawcze, radzenie sobie ze stresem i optymalizowanie pracy mózgu.

Dopalacze dla mózgu

W ciągu najbliższych kilku lat marki będą promować tzw. dopalacze dla mózgu, składniki energetyzujące, jak kofeina, ale o zmniejszonej zawartości, a także pochodzenia roślinnego, jak owoce, warzywa i rośliny strączkowe.

Konsumenci będą szukać jedzenia i napojów, które mają wpływ na zdolności poznawcze, radzenie sobie ze stresem (fot. Shutterstock)

Kosmiczny komfort. Księżyc ukoi znerwicowanych konsumentów

W miarę jak Ziemię ogarnia coraz większy chaos, przestrzeń kosmiczna stanie się źródłem optymizmu i innowacji.

Kosmos stanie się częstszym motywem marketingowym. Nieskażona przez człowieka, otaczająca nas przestrzeń zacznie w nadchodzących latach coraz częściej pojawiać się w naszym myśleniu. Będzie symbolizować nadzieję w sytuacji nasilających się kryzysów na Ziemi. Dzięki prowadzonym m.in. przez USA i Chiny misjom ludzie zapoznają się na nowo z kosmosem, który będzie wydawał się mniej odległy, nieosiągalny.

Znaczenia nabiorą „magiczne” inspiracje smakowe i kolorystyczne dla konsumentów szukających ucieczki od codziennego życia na Ziemi, w szczególności dla Pokolenia Z, które jest rozczarowane obecnym światem, a także konkretne rozwiązania stosowane przez kosmonautów, w tym żywność nadająca się do jedzenia w ekstremalnych warunkach.

Minimalistyczny przekaz

Przejrzysta i prosta komunikacja będzie niezbędna do nawiązania kontaktu ze zmęczonymi konsumentami. Najłatwiej będzie dotrzeć do klientów dzięki jasnym, krótkim komunikatom.

Komunikacja dotycząca produktów zostanie ograniczona do aspektów sprzedaży, które mają największe znaczenie dla marek i konsumentów. Firmy będą koncentrować się na hasłach dotyczących podstawowych korzyści, w sytuacji nadwyrężonych przez inflację budżetów klientów.

Konsumenci natomiast będą łatwiej znajdowali produkty odpowiadające ich potrzebom, pozwalające zaoszczędzić pieniądze przy stale rosnących kosztach utrzymania. Przykładem może być marka Bagrry's Musli w Indiach, która z pozytywnym skutkiem uprościła w czerwcu 2022 roku projekt opakowania opracowany w styczniu tego samego roku.

Patrząc w przyszłość Alex Beckett, dyrektor Mintel Food & Drink, wyjaśnia, w jaki sposób w nadchodzących latach firmy będą się dostosowywać, dywersyfikować i wprowadzać innowacje, aby uspokoić zaniepokojonych konsumentów.

- Adaptacja i pomysłowość – dwie cechy, które wyznaczą kierunek innowacji, aby pomóc konsumentom zmierzyć się ze skutkami katastrofalnych zjawisk pogodowych. Konsumenci będą szukać produktów, które pomogą im znieść ekstremalne wahania temperatur, Wyzwanie, jakim jest dostarczenie łatwych do przygotowania posiłków podczas gwałtownych powodzi i innych ekstremalnych zjawisk związanych z pogodą, stwarza kolejne pole do popisu dla innowatorów. Autentyczna potrzeba ograniczenia zużycia energii spowoduje, że konsumenci docenią marki, które umożliwią im dostęp do energooszczędnej żywności i napojów w ekstremalnych warunkach pogodowych. Silniejsze promieniowanie UV stworzy zapotrzebowanie na funkcjonalne produkty żywnościowe i napoje, które zadbają o zdrową skórę, przy czym w obliczu problemów z łańcuchem dostaw sprawdzą się produkty o przedłużonej trwałości. Oprócz spełniania oczekiwań szerokiej rzeszy odbiorców marki będą tworzyć innowacje uwzględniające specyficzne potrzeby dietetyczne, w tym dla dzieci i osób starszych. Marki produktów dla zwierząt mogą również zadbać o to, by pomóc zwierzętom lepiej znosić ekstremalne warunki pogodowe.

- Koncentracja i produktywność to ostatnio najważniejsze aspekty mentalnego i emocjonalnego dobrostanu. Konsumenci będą poszukiwać żywności i napojów, które zwiększą ich zdolności poznawcze, pozwolą poradzić sobie ze stresem i zoptymalizują pracę mózgu. Przez najbliższe kilka lat możemy spodziewać się promowania dobrze znanych, naturalnych składników energetycznych, takich jak owoce i warzywa, a także kofeina (w umiarkowanych ilościach). Jednak konieczne będzie poparcie haseł marketingowych badaniami, które dostarczą konsumentom konkretnych dowodów na to, że naturalne i funkcjonalne składniki – od witamin z grupy B po nootropy – korzystnie działają na zdrowie poznawcze. Najnowsze badania i patenty dotyczące osi mózgowo-jelitowej będą okazją do podkreślenia, w jaki sposób pro-, pre- i post-biotyki wpływające korzystnie na mikrobiom jelitowy pomagają jednocześnie zadbać o zdrowy mózg, co stworzy popyt na świeże produkty bogate w błonnik.

Kosmiczne ukojenie

- Już niedługo kosmos stanie się mniej odległy i bardziej namacalny. Wykorzystując pragnienie eskapizmu branża żywności i napojów będzie czerpać inspirację z kosmicznych technologii i „ziemskich" innowacji inspirowanych odkryciami kosmicznymi, takimi jak minerały księżycowe czy technologie przygotowywania posiłków w warunkach zerowej grawitacji. Na urok nowości wciąż nieodkrytej przestrzeni kosmicznej szczególnie wyczulone będzie pokolenie Z, które straciło złudzenia wobec świata w jego obecnym kształcie. Marki powinny także zwrócić uwagę na rolę, jaką kosmos odegra w życiu pokolenia Alfa. Pojawią się nowe technologie, pozwalające m.in. na zwiększenie efektywności upraw czy uzyskiwania białka w proszku, poszerzając spektrum kosmicznych inspiracji dla marek z branży żywności i napojów. Astronauci potrzebują rozwiązań żywieniowych, które umożliwią im wieloletnie misje w dalekie przestrzenie kosmiczne. Jednocześnie przełomowe wynalazki w tej dziedzinie mogą być z powodzeniem wykorzystane na Ziemi.

Minimum słów

- W komunikacji marek z konsumentami kluczem do sukcesu okaże się prostota i przejrzystość. Komunikacja marketingowa zostanie wkrótce uproszczona i ograniczona do kilku najważniejszych punktów, a konsumenci będą szukać marek, które na opakowaniu zaprezentują wyłącznie zalety produktu, zostawiając opowiadanie historii stronom internetowym, mediom społecznościowym i marketingowi. Produkty o prostym wzornictwie, które podkreślają użycie naturalnych składników i najważniejsze korzyści dla zdrowia, przyciągną uwagę konsumentów, którym zbyt duża ilość informacji utrudnia dokonanie wyboru. W ciągu najbliższej dekady konsumenci będą bardziej polegać na rozwiązaniach wirtualnych, szukając inspiracji, wiedzy i potwierdzenia decyzji zakupowych. Marki będą przekazywać informacje w serwisach e-commerce, aby opowiadane przez nie historie i informacje o korzyściach dotarły do konsumentów, którzy korzystają z cyfrowych asystentów lub inteligentnych lodówek i którzy odrzucają pozycje niespełniające określonych kryteriów. Zakupy żywności i napojów w metawersum wkrótce także staną się rzeczywistością.