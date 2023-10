Trendy w żywności i napojach na 2024 rok. Nadchodzi nowa era wygody

Jasna komunikacja stanie się niezbędna, aby pomóc konsumentom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących tego, w jaki sposób wpisać przetworzoną i ultraprzetworzoną żywność oraz napoje w ich dietę.

Nasila się kontrola przetwórstwa w przemyśle spożywczym i napojów. Dyskusje na temat wysoko przetworzonej, nadmiernie lub ultraprzetworzonej żywności zainspirują konsumentów do bliższego przyjrzenia się składnikom, wartościom odżywczym i produkcji. Rosnąca świadomość dotycząca różnych poziomów przetwarzania zwiększy potencjał minimalnie przetworzonej żywności i napojów, a także producentów koncentrujących się na pozytywnych aspektach technik produkcji żywności, takich jak te, które poprawiają jakość odżywiania, minimalizują zanieczyszczenia lub poprawiają zrównoważony rozwój. Marki oferujące produkty w minimalnym stopniu przetworzone powinny informować, w jaki sposób przetwarzanie poprawia ich wyroby, np. zwiększając wartości odżywcze, wydłużając okres przydatności do spożycia lub zmniejszając wpływ na środowisko. Natomiast producenci ultraprzetworzonej żywności i napojów będą musieli przypominać konsumentom o radości i komforcie, jakie oferują. Należy spodziewać się rosnącego zainteresowania mniej przetworzoną żywnością i napojami wytwarzanymi ze składników pochodzących z recyklingu, bogatych w witaminy, minerały, błonnik, białko i inne składniki odżywcze – wyjaśnia Jenny Zegler, dyrektor Mintel Food & Drink.

Zdrowe starzenie się zostanie na nowo zdefiniowane poprzez obalenie starych paradygmatów i nadanie priorytetu wydłużeniu życia w zdrowiu konsumentów.

Pokolenie X jest pionierem nowego podejścia do zdrowego starzenia się. Uwzględnia ono produkty, które pomogą im rozwijać się w ich zróżnicowanym stylu życia teraz i w nadchodzących dziesięcioleciach. Konsumenci w wieku 40 lat i starsi mają największy udział w wydatkach na żywność i napoje na wielu rynkach na całym świecie. Oznacza to, że marki nie mogą ignorować tego zapomnianego pokolenia. Wyciągając wnioski z „rewolucji menopauzalnej”, marki powinny wziąć pod uwagę różnorodne potrzeby w zakresie odżywiania, zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego oraz wprowadzać innowacyjne produkty i preparaty pod kątem takich kwestii, jak zdrowie układu krążenia, zdrowie mózgu i stres. Mogą one pomóc w promowaniu zdrowego starzenia się, gwarantując, że żywność i napoje bogate w składniki odżywcze będą przystępne cenowo, dostępne dla wszystkich osób w podeszłym wieku. Konsumenci z aprobatą przyjmą marki, które zmniejszają związane z tym niezadowolenie. Zwycięzcami zostaną ci, którzy zaoferują wygodne produkty i przydatne narzędzia dla opiekunów i tych, którymi się oni opiekują – mówi Jenny Zegler, dyrektor Mintel Food & Drink.

Nadchodzi nowa era wygody. Technologia usprawni planowanie posiłków, zakupy i gotowanie.

Wygoda zawsze była koncepcją ewoluującą, ale pandemia COVID-19 przyspieszyła dążenia konsumentów do tego, by znaleźć drogę na skróty do wysokiej jakości jedzenia i napojów w ich codziennym życiu. Technologie, jak sztuczna inteligencja (AI) i rzeczywistość rozszerzona (AR) będą istniały w szerokim spektrum, pomagając konsumentom znaleźć idealną równowagę między tworzeniem innowacyjnych dań, napojów i przekąsek, a planowaniem posiłków, zakupami, gotowaniem. AI, AR i inne narzędzia technologiczne przyczynią się do oszczędności czasu w kuchni. W przypadku sprzedawców detalicznych zmiany będą miały formę pomocy w zakupach w czasie rzeczywistym, jak powiadomienia push, spersonalizowane alerty i sztuczna inteligencja, które mogą ułatwić konsumentom znalezienie składników lub produktów w sklepach stacjonarnych lub podczas zakupów online. Dane lokalizacyjne mogą ujawnić nowe możliwości w zakresie spersonalizowanego doboru automatów vendingowych, które odpowiadają potrzebom społeczności, np. w zakresie zapotrzebowania na szybkie i gorące posiłki na kampusach uniwersyteckich – tłumaczy Jenny Zegler, dyrektor Mintel Food & Drink.