Truskawki i pomidory - to nasze ulubione owoce i warzywa

Ulubionymi owocami Polaków są truskawki (32%), a ulubionymi warzywami pomidory (34%). Truskawka jest również najbardziej wyczekiwanym produktem sezonowym (65%) -

wynika z badania Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw



W 2019 roku ulubionymi owocami Polaków, które jedli najchętniej, były truskawki (32%) i jabłka (30%). Na kolejnych miejscach w rankingu najchętniej spożywanych owoców, ale daleko za liderami, znalazły się maliny (10%), czereśnie (10%), śliwki (8%), gruszki (7%), banany (6%) i borówki (5%). Badani wymieniali także wiśnie, winogrona, porzeczki, brzoskwinie, kiwi, ananasa, jagody, grejpfruta, kaki, melona, aronię, mango, agrest i awokado. Co czwarty (24%) Polak deklaruje, że chętnie jadł wszystkie owoce, a 4%, że żadne.



W 2019 roku najchętniej jedzonym warzywem były pomidory (34%). Co piąty (21%) badany najchętniej spożywał ogórki, 13% ziemniaki, a 11% marchew. W dalszej kolejności wymieniane były sałata (9%), kalafior (8%), papryka (8%), kapusta (6%), brokuły (6%) i cebula (4%). W odpowiedziach respondentów pojawiły się także buraki, rzodkiewka, cukinia, por, fasolka, seler, pieczarki, dynia, czosnek, pietruszka, groszek, szczypior, kalarepa, szparagi i bób. 28% badanych odpowiedziało, że chętnie jedli wszystkie warzywa, a 4%, że żadne.

Truskawki to ulubiony owoc Polaków. W ubiegłym sezonie najchętniej jadło je 32% badanych. Dodatkowo 24% odpowiedziało, że chętnie jadło wszystkie owoce, więc jeśli zsumujemy ten wynik, to okaże się, że ponad 56% Polaków chętnie jadło truskawki. To jest bardzo dobry rezultat. Żaden inny owoc nie uzyskał takiego wyniku - mówi Urszula Krassowska, dyrektor zarządzająca Public Division, Kantar.



Na żaden inny sezonowy owoc lub warzywo Polacy nie czekają tak bardzo jak na truskawki. Wymieniło je dwie trzecie (65%) badanych. Na pojawienie się w sprzedaży czereśni czeka co czwarty Polak (26%), na maliny co piąty (21%), a na borówki co jedenasty (9%). Wśród warzyw wyróżniają się młode polskie ziemniaki, na które co roku niecierpliwie czeka 21% badanych. Inne warzywa wymieniane są znacznie rzadziej np. kalafiora i paprykę wskazuje po 6% Polaków.

13% Polaków deklaruje, że w ubiegłym roku jedli truskawki częściej niż w poprzednich latach. 9% badanych jadło więcej jabłek, 7% pomidorów, a 6% malin. Respondenci wymieniali ponadto ogórki, czereśnie, ziemniaki, borówki, paprykę, brokuły, śliwki, banany, kalafiora, sałatę, gruszki, kapustę, marchew, cukinię, arbuzy, buraki, groszek, porzeczki, agrest, winogrona, dynię, kiwi, cebulę, fasolkę, rzodkiewkę, pieczarki, szczypior, szparagi, selera i pora. 4% Polaków częściej jadło wszystkie owoce i warzywa. Prawie co trzeci (29%) Polak odpowiedział, że nie było warzyw lub owoców, które jadałby w 2019 r. częściej niż w poprzednich latach.



„Narodowe badania konsumpcji warzyw i owoców” realizowane są przez KANTAR dla Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Projekt realizowany jest we współpracy z agencją INSPIRE smarter branding. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. Projekt otrzymał patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.