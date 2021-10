Trzy czwarte Polaków wydaje na elektronikę od 1 do 10 tys. zł na rok

76% konsumentów wydaje na sprzęt elektroniczny od 1000 do 10 000 zł w skali roku – wynika z badania przeprowadzonego przez BrandsIT „Tendencje zakupowe w 2022 roku w świetle zmian w zakresie opłaty reprograficznej”.

W raporcie zawarta została charakterystyka polskiego konsumenta, z której wynika, że na jego decyzje zakupowe wpływają dochody, zwiększony poziom wydatków, inflacja oraz pandemia i związana z nią praca zdalna.

Z uwagi na czynniki rynkowe, należy spodziewać się wzrostu cen sprzętu elektronicznego w 2022 roku. Główną przyczyną wzrostów będą podwyżki cen stali, komponentów i transportu, a sytuację pogarsza brak wyrobów na rynku, przez co nie działa konkurencja cenowa oraz presja na podwyżkę wynagrodzeń i inflacja.

Wydatki Polaków na elektronikę

76% konsumentów wydaje na sprzęt elektroniczny od 1000 do 10 000 zł w skali roku – wynika z badania przeprowadzonego przez BrandsIT „Tendencje zakupowe w 2022 roku w świetle zmian w zakresie opłaty reprograficznej”. Przy czym, konsumenci decydują się najczęściej na tanią elektronikę, kierując się przy decyzjach zakupowych przede wszystkim ceną.

Raport przygotowany przed BrandsIT zawiera opis sytuacji na rynku sprzedaży elektroniki użytkowej oraz czynniki, jakie wpłyną na ten rynek w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie opłaty reprograficznej. W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy i konsumenci, mający zamiar dokonać zakupu sprzętu elektronicznego w 2022 roku.

- Raport prezentuje charakterystykę polskiego konsumenta, informacje dotyczące sprzedaży sprzętu elektronicznego i czynników, które na nią wpłyną w 2022 roku oraz informacje i opinie na temat wprowadzenia zmian w opłacie reprograficznej. Mimo, że nie możemy przewidzieć, co dokładnie się wydarzy w 2022 roku oraz czy zmiany w opłacie dojdą do skutku i, jeśli tak, to kiedy to nastąpi, to w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu możemy podsumować dane, które posiadamy i opinie w tym temacie. Ta wiedza pozwala w lepszy sposób przygotować się na zmiany, które nas czekają. I mam nadzieję, że właśnie taką funkcję będzie pełnił prezentowany raport. – mówi Bartosz Martyka, Redaktor Naczelny BrandsIT.

Sprzedaż elektroniki konsumenckiej skupia się wokół cen