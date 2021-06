Trzy scenariusze ewolucji handlu detalicznego w miastach według IGD

Wedłg IGD, mimo mniejszej liczby osób dojeżdżających do pracy w centrach miast nadal będzie panował ruch. Fot. Shutterstock

Wprowadzenie szczepionek spowoduje złagodzenie ograniczeń mobilności. Czy życie na obszarach miejskich powróci do normalności sprzed pandemii i jaki wpływ może to mieć na handel detaliczny?

Handel po pandemii

Jednym ze skutków pandemii COVID-19 było przeniesienie działalności gospodarczej z centrów miast na obszary podmiejskie. Było to spowodowane szeregiem czynników, w tym lockdownem, pracą zdalną oraz ograniczonymi możliwościami spotkań i aktywności fizycznej.

- Wprowadzenie szczepionek spowoduje złagodzenie ograniczeń mobilności. Zanim jednak założymy, że życie na obszarach miejskich powróci do normalności sprzed pandemii, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Obejmują one gotowość ludności do podróżowania na szerszą skalę, w tym transportem publicznym, przy czym prawdopodobnie silne zostaną obawy dotyczące bezpieczeństwa. Dla innych kluczowymi kwestiami będą: przystępność cenowa, praca z domu i czynniki związane ze stylem życia - mówi analityk IGD Retail Analysis Oliver Butterworth.

Wymienia on trzy potencjalne scenariusze rozwoju dla lokalizacji miejskich, a w konsekwencji dla całego handlu detalicznego.

Przywrócenie równowagi

Według pierwszej z nich, nastąpi przywrócenie równowagi między obszarami miejskimi i podmiejskimi:

Przeczytaj także: W środę szczegóły luzowania obostrzeń do 26 czerwca

- Po pandemii ludzie więcej czasu będą spędzać na pracy z domu, co będzie oznaczało zrównoważenie przebywania w centrach miast i na obszarach podmiejskich;

- Miasta staną się mniej ruchliwe, a na przedmieściach nastąpi odrodzenie lokalizmu;

- Pojawią się nowe firmy, wykorzystujące zmieniający się popyt konsumencki zarówno na obszarach miejskich, jak i podmiejskich.

Silny wzrost w centrach miast

Drugi scenariusz zakłada, że obszary miejskie mocno odbiją się;

- Miasta będą się rozwijać i będą bardziej dynamiczne niż przed pandemią;

- Rodziny i osoby z grup ryzyka opuszczające miasto zostaną zastąpione młodymi profesjonalistami;

- Pojawi się nowy, innowacyjny handel detaliczny, atrakcyjny dla różnych klientów.

Puste centra miast

Ostatni ze scenariuszy mówi, iż na obszarach miejskich pojawi się „efekt precla”;

- Pandemia spowoduje, że znaczna liczba mieszkańców miast przeniesie się na przedmieścia;

- Doprowadzi to do „efektu precla”, w którym centra miast staną się „puste”, a wzrośnie populacja okolicznych obszarów;

- Miasta będą ewoluować do obszarów, które będą odgrywać rolę społecznych centrów spotkań i odwiedzin w celach rekreacyjnych i towarzyskich.