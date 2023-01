Trzy trendy konsumenckie, które będą kształtować branżę kosmetyków

Recepta na urodę: Medykalizacja dbania o urodę sprawia, że konsumenci powiedzą markom kosmetycznym „sprawdzam”. Na rynku wartość będą wyznaczać produkty o przemyślanym składzie, w tym na bazie naturalnych syntetyków.



Nowy wymiar self-care: Kategoria beauty ma poprawić nastrój i może zaspokoić postpandemiczą potrzebę zadbania o siebie w takich aspektach, jak dobrostan seksualny, zmiany hormonalne i wellness na każdym etapie życia.



Nowe zasady zaangażowania: Marki powinny zaakceptować dysrupcję w kategorii BPC, aby określić nowe zasady zaangażowania i budowania społeczności, dopuszczając więcej luzu, eksperymentowania i pomysłów typu „zrób to sam”.



Eksperci Mintela wyjaśniają, w jaki sposób nadchodzące trendy w zachowaniach konsumentów, innowacje produktowe i taktyki marketingowe wpłyną na przyszłość branży kosmetyków i produktów do pielęgnacji.

1. Recepta na urodę

W miarę, jak rośnie apetyt na skuteczniejsze i intensywniejsze zabiegi i produkty, konsumenci będą coraz częściej szukać potwierdzenia, że dobrze wydają swoje pieniądze. Technologia sekwencjonowania DNA, postępy w diagnostyce czy zaawansowane urządzenia typu wearable mogą być źródłem potencjalnych innowacji. Dla marek z tej branży otwierają się nowe szanse w postaci wykorzystania hormonów, diagnostyki ryzyka dla zdrowia, druku 3D, spersonalizowanych witamin i suplementów czy technologii edycji genów. Jednocześnie technologie oparte na biologii syntetycznej ostatecznie nabiorą kształtu, umożliwiając wyprodukowanie praktycznie każdego składnika w sposób konkurencyjny i zrównoważony. Firmy w branży muszą nauczyć się wykorzystywać biologię syntetyczną do opracowywania nowych i udoskonalania istniejących produktów i procesów oraz do obniżania kosztów, aby zapewnić sobie konkurencyjność na rynku w przyszłości.

2. Nowy wymiar self-care

Chociaż ilość czasu, jaką konsumenci mogą poświęcić na zabiegi pielęgnacyjne, wyraźnie się kurczy, w obliczu stresu i wszechobecnych zawirowań konsumenci będą szukać sposobów na poprawę nastroju, a kategoria kosmetyków doskonale się do tego nadaje. Jednak bez względu na to, czym będą kierować się marki i detaliści, kluczowe będzie dostrzeżenie potrzeb wszystkich konsumentów. W najbliższej perspektywie rola społeczności będzie nadal rosnąć, bo ludzie będą chcieli zacieśniać więzi i czuć się częścią grupy. Jednostkowe podejście do kwestii dobrostanu straci sens. Popularność zyska koncepcja dbania o siebie (self-care) poprzez dbanie o społeczność, ponieważ konsumenci zaczną dostrzegać, że wzajemna pomoc może być sposobem na lepsze życie i samopoczucie wszystkich członków danej grupy. Ze strony marek możemy spodziewać się większego nacisku na holistyczne nawyki i produkty, które korzystnie wpływają na sen i krążenie, a w efekcie na zdrowie i urodę.

3. Nowe zasady zaangażowania

Eksperymentowanie stymuluje zaangażowanie, a technologia posłuży do wprowadzenia doświadczenia na nowy poziom, zarówno w sklepach, jak i w warunkach domowych. Wraz z zacieraniem się różnicy pomiędzy formatami online i offline technologia umożliwi proste odtworzenie doświadczeń z różnych kanałów dzięki RFID (identyfikacji za pomocą fal radiowych), cyfrowym awatarom czy metawersum. W najbliższej perspektywie zobaczymy, że rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) pozwoli na jej wygodne i praktyczne zastosowanie w codziennym życiu. Umożliwi to markom strategiczne wykorzystanie technologii do tworzenia figitalnych (fizycznych i cyfrowych) doświadczeń, które ostatecznie wyznaczą sposób, w jaki klienci będą chcieli odkrywać i kupować marki oraz nawiązywać z nimi kontakt.