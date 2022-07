Trzy trendy w kategorii czekolad. Co warto mieć w sklepie?

Zwiększenie atrakcyjności wegańskiej czekolady

Konsumenci w kategorii żywności i napojów coraz częściej szukają sposobów na ograniczenie spożycia składników pochodzenia zwierzęcego. Popyt na produkty roślinne szybko rośnie, także w kategorii wyrobów czekoladowych. Jedna czwarta konsumentów czekolady w Wielkiej Brytanii jadła wegańską czekoladę w ciągu ostatnich miesięcy.

Czekolada na bazie napoju roślinnego może stać się atrakcyjniejszym wyborem nie tylko dla osób, które unikają produktów mlecznych ze względów zdrowotnych. Warunkiem wzrostu rynku wegańskich czekolad jest jednak zagwarantowanie konsumentom wysokiej jakości i przystępnej ceny w porównaniu do tradycyjnego produktu.

Kitchen Sink (Wielka Brytania) to wegańska czekolada z mleka ryżowego z dodatkiem krówek, rodzynek, plastrów miodu, płatków kukurydzianych i pokruszonych herbatników. Obfitość dodatków jest imponująca.

Pożegnanie z plastikiem

Pojedynczo pakowane czekoladowe słodycze zyskały na popularności w czasie pandemii – format ten jest bardziej higieniczny i daje większe poczucie bezpieczeństwa w porównaniu z większym opakowaniem nastawionym na dzielenie się. Marki odchodzą od plastiku testując opcje bardziej przyjazne dla środowiska – biodegradowalne, przetwarzalne i nadające się do recyklingu materiały. Według danych Mintel pochodzących z bazy Global New Products Database (GNPD) zużycie plastiku w opakowaniach spadło o połowę, podwoiło się natomiast wykorzystanie folii.



DM Bio Mleczna Czekolada z Całymi Orzechami (Niemcy) jest sprzedawana w tabliczkach 100 g. Każda tabliczka jest zabezpieczona wewnątrz owijką z zrównoważonej celulozy, która nadaje się do kompostowania .

Świadomi konsumenci kładą nacisk na etykę

Marki wykazują coraz większą świadomość znaczenia zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji. Spośród nowych produktów spożywczych największy skok mierzony odsetkiem innowacji zanotowały produkty promowane jako zrównoważone, w tym pozyskiwane w zrównoważony sposób oraz przyjazne środowisku. Konsumenci interesują się produktami, które są wytwarzane w sposób etyczny – w Brazylii ponad jedna trzecia konsumentów jest gotowa zapłacić więcej za zrównoważoną czekoladę. Marki czekoladowe pokazują zatem coraz chętniej swoje zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i środowiska odwołując się w swoim przekazie do etyki i zrównoważonej produkcji.

Ciemna czekolada Get Real z liśćmi herbaty Chai (Argentyna) jest wyprodukowana z surowców fair trade, a 10% ze sprzedaży jest przekazywana jadłodajniom dla dzieci.