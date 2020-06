Tylko 12% konsumentów kieruje się ceną przy zakupie przetworów z owoców i warzyw

fot. KUPS

Badania świadomości konsumenckiej, przeprowadzone w czerwcu 2019, pokazują, że skład produktu, jakość lub wpływ na zdrowie są dla konsumentów dużo ważniejsze niż cena przetworów owocowo-warzywnych. Wyniki wykazały, że trend dotyczący zdrowego odżywiania nieustannie zyskuje na znaczeniu przy dokonywaniu wyborów zakupowych, a konsumenci są w stanie zapłacić więcej za jakościowe wyroby rolno-spożywcze.

W badaniach zrealizowanych w ramach projektu System Jakości Certyfikowany Produkt (CP) sprawdziliśmy świadomość dotyczącą zbilansowanego żywienia, a także preferencje konsumentów przy wyborze produktów spożywczych z owoców i warzyw. Dzięki licznym kampaniom edukacyjnym, prowadzonym przez polską branżę rolno-spożywczą, w tym KUPS, już 95% konsumentek jest zdania, że jakościowe przetwory z owoców i warzyw, takie jak soki czy smoothies, mogą stanowić uzupełnienie dobrze zbilansowanej diety w wartości odżywcze – komentuje wyniki Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS.

– Aż 90% badanych przyznaje, że zwraca uwagę na informacje o pozytywnym wpływie na zdrowie. To dobra wiadomość dla przetwórców, którzy posiadają w swojej ofercie produkty o prozdrowotnych właściwościach. To wyraźny sygnał, że producenci powinni wyróżniać te treści na opakowaniu, co może finalnie wpłynąć na wzrost sprzedaży.

81% konsumentek przyznało ponadto, że zwraca uwagę, czy produkt posiada certyfikat potwierdzający jego jakość. Jest to więc dodatkowy sposób na wyróżnienie wyrobów na sklepowych półkach, w czym pomaga System Jakości Certyfikowany Produkt (CP). W porównaniu z pierwszą turą badania, przeprowadzą w grudniu 2018 r., rozpoznawalność znaku programu po półrocznej promocji wzrosła o ponad 20%. Ponadto 93% wszystkich badanych uznaje go za gwarancję wysokiej jakości produktu.

Wzrost świadomości na temat oznaczenia jest efektem prowadzonej kampanii promocyjno-informacyjnej, obejmującej działania Public Relations i marketingowe skierowane do konsumentów, w tym kampanię telewizyjną i kampanię w sklepach wielkoformatowych. Poprzez te działania informujemy klientów, że na rynku znajduje się rozwiązanie, odpowiadające na ich potrzeby stosowania zbilansowanej diety.

- 96% badanych deklaruje, że mając do wyboru produkt z certyfikatem i podobny produkt bez certyfikatu, wybrałaby ten ze znakiem jakości – wyjaśnia Barbara Groele. – Współpracując z przetwórcami i tworząc System Jakości Certyfikowany Produkt (CP), myśleliśmy także o tym, aby wspierać działania marketingowe firm uczestniczących w programie. W ten sposób zyskują zarówno polscy producenci, potencjalnie zwiększający swoją sprzedaż, jak i konsumenci, którzy dzięki znakowi Certyfikowany Produkt (CP) łatwiej odnajdują produkty o prozdrowotnych właściwościach - dodaje.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków w ramach programu „Promocja Certyfikacji innowacyjnych przetworów z owoców i warzyw”.

Sfinansowano ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.