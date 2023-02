Uchwały krajobrazowe - czy to koniec reklamy zewnętrznej w Polsce?

Z reguły im dalej od ścisłego centrum miasta, tym większe reklamy mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej.

Miasta regulują kwestie związane z m.in. ogrodzeniami, słupkami przy drogach, tablicami unijnym, gablotami, a nawet koszami na śmieci.

W strefie ścisłego centrum miasta możliwe jest umiejscowienie reklam w formie obiektów małej architektury.

Wzmianki o uchwałach krajobrazowych zasiały ziarno niepewności na rynku reklamy outdoorowej w Polsce. Wiele słyszeliśmy o szybkim zdejmowaniu billboardów, szyldów, reklam, nośników i o tym, jak wpłynęło to na krajobraz miejski.

Czy oznacza to, że wprowadzenie uchwał krajobrazowych w polskich miastach oznacza koniec reklamy outdoorowej?

Wpływ uchwał krajobrazowych na reklamę

Zespół specjalistów zajmujących się reklamą outdoorową z agencji reklamowej ZnajdźReklamę.pl przyjrzał się kwestii uchwał krajobrazowych w Polsce i przygotował raport dotyczący tego, w jakich miastach, w jakim zakresie wprowadzono uchwały i jaki mają one wpływ na możliwość reklamy firm w różnych miejscowościach.

Wprowadzenie uchwał krajobrazowych w miastach oznacza zmiany w reklamie zewnętrznej: regulowane są kwestie związane z nośnikami reklamowymi, jak billboardy, citylighty, siatki wielkoformatowe, murale, ale także szyldy, banery, jak i pylony.

Uchwały krajobrazowe z reguły dzielą obszar miasta lub gminy na rejony, w których obowiązują różne regulacje dotyczące nie tylko nośników reklamy outdoorowej, jak billboardy czy siatki wielkoformatowe, ale również pylonów reklamowych lub szyldów na elewacjach sklepów i lokali usługowych. Wyznaczone strefy ograniczają reklamy lub całkowicie ich zakazują w określonych rejonach.

W zależności od wydzielonej w uchwale krajobrazowej strefy możemy mieć do czynienia z ograniczeniem konkretnych form reklamowych. Z reguły w strefie ścisłego centrum miasta jedynymi dostępnymi formami reklam są obiekty małej architektury, jak wiaty przystankowe lub rzadziej - wolnostojące totemy reklamowe oraz słupy.

Za pierwsze polskie miasto, które na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. zdecydowało się na wprowadzenie w życie uchwały krajobrazowej uznać należy Ciechanów, który przegłosował akt prawa miejscowego w 2016 r.

Citylighty reklamowe

W miastach najczęściej spotykaną formą reklamy są citylighty reklamowe, które najczęściej mają wymiary 1,2 x 1,8 m (szer. x wys.) i powierzchnię 2,16 mkw. Z racji swoich stosunkowo niewielkich rozmiarów citylighty możemy również spotkać na elewacjach budynków (zgodnie z ograniczeniami nałożonymi na daną strefę) oraz przejściach podziemnych.

Na ulicach coraz częściej można spotkać citylighty w formie cyfrowej. W takich przypadkach uwarunkowania wpływające na umieszczanie w przestrzeni miejskiej są dużo bardziej rozbudowane. Dzieje się tak, gdyż w przypadku nośników cyfrowych, czyli emitujących światło, mamy do czynienia z dodatkowymi ograniczeniami. I tak, w momencie, w którym legalne może być umieszczenie na mocy stosownych pozwoleń tradycyjnych citylightów, umiejscowienie w analogicznym miejscu citylightu digitalowego może już nie być możliwe. Ograniczenia, które miasta narzucają reklamom cyfrowym, są w większości przypadków niemożliwe do pokonania, głównie z powodów technologicznych – stwierdza raport.

Billboardy

Formą reklamy, która jest zdecydowanie większa od citylightów, a w dodatku jest najbardziej rozpoznawalnym nośnikiem reklamy zewnętrznej, są billboardy. Z reguły im dalej od ścisłego centrum miasta, tym większe reklamy mogą pojawiać się w przestrzeni publicznej. I tak, w zależności od miasta, przy drogach znajdujących się w pobliżu obrzeży reklamy możliwe do ekspozycji na billboardach mają powierzchnię nawet 48 mkw. Ich wpływ na przestrzeń jest w tych miejscach dużo mniejszy, niż miałoby to miejsce w pobliżu centrum miasta.

Najpopularniejszymi wymiarami, które posiadają billboardy w miastach z obowiązującą uchwałą krajobrazową, mają powierzchnię do 12 lub 18 mkw. (norma EURO 12 i EURO 18). Miasta mogą wprowadzać różne ograniczenia w tej kwestii - np. maksymalną powierzchnię tablicy wynoszącą 6 mkw.

Murale

Reklamą o największej powierzchni, która nadal jest możliwa do spotkania w niektórych miastach w obowiązującą uchwałą krajobrazową, są murale. Miasta w większości decydują się restrykcyjnie regulować umiejscowienie murali w przestrzeni miejskiej. Najczęściej mamy do czynienia z regulacją dotyczącą powierzchni maksymalnej muralu, co sprawia, że ich umieszczanie na „ślepych ścianach”, które często szpecą swoim wyglądem, nie ma większego sensu – oceniają autorzy raportu.

Kwestią, której nie poddaje się regulacjom, jest materiał, czyli farba, z której mural ma zostać wykonany. „Ma to jednak związek z faktem, iż z punktu widzenia prawa w niektórych przypadkach niemożliwe jest ustalenie w uchwale krajobrazowej konkretnych wymagań produktowych - rodzi to wątpliwości, czy w ten sposób nie ogranicza się m.in. zasad wolnej konkurencji” - zaznacza raport.

Scroll, triform i folia

Oprócz billboardów, siatek wielkoformatowych, murali, citylightów oraz reklam cyfrowych na rynku mamy do czynienia z różnymi nietypowymi formami, jakie przybierają nośniki reklamy outdoorowej. Niezależnie od tego, czy jest to scroll, triform czy folia, którą umieszcza się po wewnętrznej stronie okien wieżowców, uchwały krajobrazowe regulują również umieszczanie w przestrzeni publicznej tych reklam.

Uchwały rozstrzygają również to, w jaki sposób przedsiębiorcy posiadający lub wynajmujący lokale użytkowe mogą reklamować swoje usługi. Kwestia ta dotyczy zarówno szyldów, banerów, jak i pylonów. Uchwała określa maksymalne wymiary szyldów, jakimi przedsiębiorcy mogą reklamować swoje biznesy, a nawet materiały, z jakich te szyldy mogą być wykonane. W przypadku pylonów reklamowych pominięty został wątek materiałów użytych do jego stworzenia. Sieci handlowe i restauracje, bo to właśnie ta grupa podmiotów korzysta głównie z tych form reklamy swoich usług i produktów, muszą zwracać szczególną uwagę jedynie na wysokość pylonów, która jest różna w zależności od wyznaczonych stref krajobrazowych.

Ogrodzenia i kosze na śmieci

Uchwały krajobrazowe nie dotyczą też wyłącznie kwestii reklamowych - poszczególne miasta regulują również kwestie związane z m.in. ogrodzeniami, słupkami przy drogach, tablicami unijnym, gablotami, a nawet koszami na śmieci.

Jak zwraca uwagę raport, nie zwiastuje to końca reklamy w przestrzeni miejskiej i rynku OOH (reklamy out of home). Mimo licznych ograniczeń reklama w mieście wciąż jest możliwa. Z reguły, w strefie ścisłego centrum miasta możliwe jest umiejscowienie reklam w formie obiektów małej architektury, jak wiaty przystankowe lub rzadziej totemy reklamowe, czyli citylighty wolnostojące.

„Analizując wszystkie rozporządzenia można dojść do wniosku, iż im dalej od ścisłego centrum miasta, tym bardziej możliwe jest promowanie na większych reklamach. To istotna informacja dla firm, które bardzo często stawiają znak równości pomiędzy uchwałami krajobrazowymi a brakiem możliwości reklamy” – diagnozuje raport.