Udział gotówki w transakcjach spadnie z połowy do jednej trzeciej obrotu

Komunikaty zalecające ograniczanie płatności gotówkowych spowodowały, że w sieciach detalicznych liczba transakcji gotówkowych w całości płatności spadła mniej więcej o jedną trzeci - prognozuje Krzysztof Kołodziejczyk z firmy Talemax.

Paradoksalnie na początku pandemii mogliśmy obserwować ogromne zapotrzebowanie na gotówkę. Ludzie masowo wypłacali pieniądze obawiając się zaprzestania działania banków i elektronicznych systemów płatniczych. Według danych NBP w ciągu pierwszego kwartału 2020 wartość gotówki w obiegu wzrosła o ponad 22% rdr. Gotówki było o ponad 13% więcej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku. Był to najwyższy wzrost od czasu kryzysu finansowego w roku 2008. W kwietniu jej wartość w obiegu wzrosła o kolejnych 8%.

W perspektywie miesięcy można spodziewać się powolnego zwiększania liczby płatności gotówkowych. Wpływ na to może mieć wprowadzanie mechanizmów odmrażania gospodarki i przyzwyczajania się społeczeństwa do życia w czasie pandemii. Ludzie mogą też płacić gotówką wypłaconą w nadmiarze na początku pandemii.

Na sytuacje gotówki mogą mieć też wpływ problemy z niskimi nominałami banknotów. NBP dokłada starań, żeby zapewnić pełną strukturę nominałową, ale ze względu na ogromne zapotrzebowanie na gotówkę, występują pewne utrudnienia w dostępie do nominałów 50 i 100 zł. Z tego powodu sporo bankomatów jest obecnie przestawianych na wydawanie banknotów o nominale 200 zł. Płacenie takimi nominałami może powodować problemy z wydawaniem reszty w sklepach, a w efekcie wpłynąć na zwiększanie udziału płatności kartowych.

Należy się jednak spodziewać, że udział płatności banknotami i monetami nie wróci już do poziomu sprzed pandemii. Można przewidywać, że udział płatności gotówkowych w liczbie wszystkich płatności detalicznych trwale spadnie z dotychczasowego poziomu wynoszącego około połowy, do trzydziestu kilku procent. W dalszej perspektywie udział gotówki prawdopodobnie nadal będzie się powoli zmniejszał, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach

Wielu klientów zwraca dużą uwagę na bezpieczeństwo gotówki, dla innych ważna jest anonimowość przy płatnościach, lepsze zarządzanie wydatkami lub po prostu przyzwyczajenia płatnicze.

Zmiany w procesie obsługi gotówki będą miały też miejsce w sektorze firm handlowych. Z jednej strony mniejsza ilość gotówki oznacza mniejszą pracochłonność i koszt obsługi, co może powodować ograniczenie dążeń do optymalizowania procesów. Z drugiej strony, dążenie do redukcji ryzyka zarażeń może spowodować większą chęć zautomatyzowania obsługi, szczególnie front-office. Użyte do tego celu mogą być kasy samoobsługowe i moduły recyklingowe do obsługi banknotów i bilonu. Automatyzacja procesów gotówkowych daje w większości przypadków znaczące oszczędności, co w obecnej sytuacji ekonomicznej może przyczyniać się do uruchamiania takich właśnie projektów - podsumowuje Krzysztof Kołodziejczyk z firmy Talemax.