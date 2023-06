UE tworzy jednolitą ochronę patentową. Polska nie przystąpiła do programu

W przyszłości, dzięki jednolitej procedurze, będzie możliwe zapobieganie naruszeniom patentu we wszystkich uczestniczących państwach członkowskich, eliminując potrzebę prowadzenia równoległych procesów sądowych.

Nowy system patentowy od 1. czerwca

Nowy system patentowy staje się dostępny od 1 czerwca, umożliwiając uzyskanie ochrony patentowej w 25 państwach członkowskich UE za jednym zgłoszeniem do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO). Jest to korzystne dla wnioskodawców, ponieważ upraszcza i staje się bardziej opłacalną procedurą. Jednocześnie, uczestniczące państwa członkowskie UE wprowadzą jednolitą ochronę patentową.

Jednolity Sąd Patentowy (UPC), będący międzynarodowym sądem utworzonym przez państwa członkowskie UE, będzie odpowiedzialny za kwestie naruszenia i ważności patentów w przyszłości. To zwiększy pewność prawną oraz zapobiegnie kosztownym równoległym procesom sądowym.

Europejski Urząd Patentowy (EPO) przyznaje patenty europejskie od dawna, dotychczas nie miały one jednolitego skutku, w przeciwieństwie do unijnego znaku towarowego. Po przyznaniu, tzw. "patent pakietowy" dzielił się na wiele patentów krajowych, które można było indywidualnie kwestionować przed sądami krajowymi. Jednak najnowsze innowacje zmienią to wkrótce: "patent pakietowy" staje się jednolitym patentem.

17 państw uczestniczy w nowym systemie patentowym

Obecnie 17 państw członkowskich uczestniczy w nowym systemie, ale więcej może się przyłączyć w przyszłości. Oprócz izb pierwszej instancji w poszczególnych państwach członkowskich, Sąd Apelacyjny oraz Jednolity Sąd Patentowy mają swoje siedziby w Luksemburgu.

Polska nie uczestniczy w powyższym systemie, co oznacza, że osoby posiadające patent europejski, zarówno klasyczny, jak i z jednolitym skutkiem, jeśli chcą uzyskać ochronę patentową na terenie Polski, będą musiały ubiegać się o nią bezpośrednio w Urzędzie Patentowym RP lub korzystać z istniejącej międzynarodowej ścieżki (patent europejski, EPO/tryb międzynarodowy: euro-PCT, WIPO).