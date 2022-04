Ukraińcy napędzają sprzedaż detaliczną

Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

W marcu 2022 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. odnotowały jednostki z grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (o 41,9% wobec wzrostu o 93,0% przed rokiem). Wyższą sprzedaż niż sprzedaż „ogółem” spośród prezentowanych kategorii towarów zaobserwowano także w grupach: „pozostałe” (o 31,2%), „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny” (o 15,9%) oraz „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 15,5%). Spadek sprzedaży utrzymał się w podmiotach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 9,3%).

Wyższa sprzedaż online

W marcu 2022 r. w porównaniu z lutym br. odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 14,9%). Udział tej sprzedaży zmniejszył się z 10,0% w lutym br. do 9,4% w marcu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale w sprzedaży spadek wykazały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” ” (z 25,4% przed miesiącem do 23,4%), „tekstylia, odzież, obuwie” (odpowiednio z 28,6% do 26,7%) oraz „meble, rtv, agd” (z 19,0% do 18,2%).

Napływ uchodźców z Ukrainy wspiera sprzedaż detaliczną

- Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej w marcu był napływ uchodźców z Ukrainy do Polski stanowiący trwałe wsparcie dla obrotów w handlu detalicznym. Czynnik ten zrekompensował z nawiązką negatywny wpływ rosnącej inflacji, ograniczającej siłę nabywczą dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, oraz pogorszenia nastrojów konsumenckich (efekt wojny w Ukrainie), na wydatki gospodarstw domowych. Na silny wpływ napływu uchodźców z Ukrainy na sprzedaż detaliczną wskazuje silne przyspieszenie rocznego wzrostu sprzedaży w kategoriach „włókno, odzież i obuwie” (41,9% r/r wobec 2,6% w lutym) i wyraźny wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii „meble, RTV, AGD” (2,8% r/r wobec -4,4% r/r). Naszym zdaniem napływ uchodźców przyczynił się również do silnego wzrostu sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach (supermarketach i dyskontach), która nie jest raportowana od 2020 r. Oczekujemy, że ze względu na nasilające się powroty uchodźców na Ukrainę oraz spadek popytu na towary nabywane jednorazowo (odzież, obuwie, meble, RTV, AGD), a także dalszy oczekiwany przez nas wzrost inflacji, wzrost sprzedaży detalicznej w kwietniu wyraźnie spowolni - mówi Jakub Borkowski główny ekonomista Credit Agricole.