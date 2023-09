Ukraińcy wydali w Polsce ponad miliard złotych więcej niż dwa lata temu

W latach 2014-2019 Ukraińcy w pół roku wydawali w naszym kraju w sklepach i na usługi średnio 3,4 mld zł. Po sześciu miesiącach 2023 roku to niemal 3,2 mld zł. To konsekwencja wciąż utrzymującego się ruchu na polskiej granicy. Ukraińcy w drugim kwartale br. przekroczyli granicę z Polską 4,6 mln razy. Rok temu było to 4 mln. Eksperci Personnel Service wskazują jednak, że trend wzrostowy może się nie utrzymać, bo widać spadającą podaż pracowników z Ukrainy w Polsce.

Ruch na granicy na wysokim poziomie

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w drugim kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 43,72 mln razy. To o 27,8 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Ukraińcy w okresie kwiecień-czerwiec br. przekroczyli granicę z Polską 4,6 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 4,02 mln razy.

– Ruch na granicy polsko-ukraińskiej wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Szacuje się, że w naszym kraju przebywa ok. 2 mln Ukraińców, co w naturalny sposób przekłada się na wjazdy i wyjazdy z naszego kraju, wpływa też bezpośrednio na wydatki. Ukraińcy przed pandemią zostawiali w kasach polskich sklepów i firm usługowych zdecydowanie mniej. Teraz widzimy trend wzrostowy. W porównaniu do pierwszego kwartału wydatki naszych wschodnich sąsiadów wzrosły o ponad 351 mln zł. Trudno jednak na razie szacować czy ten trend się utrzyma, bo widzimy spadającą podaż Ukraińców w Polsce – komentuje Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Przed wybuchem pandemii, w latach 2014-2019 Ukraińcy w pierwszej połowie roku zostawiali w Polsce ok. 3,4 mld zł. W 2020 roku ten wynik spadł do 1,7 mld zł, natomiast największe tąpnięcie nastąpiło rok później, kiedy Ukraińcy wydawali w Polsce zaledwie 1 mld zł. W 2022 roku wyniki zaczęły odbijać i wzrosły do 2,1 mld zł, natomiast ten rok jest pierwszym, który zbliża nas do poziomu sprzed pandemii. W ciągu sześciu pierwszych miesięcy tego roku wydatki Ukraińców w Polsce przekroczyły 3,18 mld zł.

Wydatki cudzoziemców

Łącznie wszyscy cudzoziemcy w drugim kwartale br. wydali w Polsce 11,7 mld zł. To o 17,1 proc. więcej w porównaniu rok do roku, kiedy te wydatki były na poziomie 10 mld zł.

Patrząc na to, kto zostawiał w naszym kraju najwięcej pieniędzy, to w drugim kwartale 2023 r. największy udział w strukturze zakupów miały osoby przekraczające granicę z Niemcami (53,1 proc.), następnie z Ukrainą (17,9 proc.), Czechami (13,5 proc.), Słowacją (8,2 proc.), Litwą (4,4 proc.), Białorusią (2,7 proc.) i Rosją (0,2 proc.).

