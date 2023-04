Na skutek odkrycia toksycznego pestycydu Chloropiryfos w ukraińskim zbożu, wiele krajów, takich jak Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia i Słowenia, wprowadziło zakaz importu tego zboża. Zapasy magazynowe zostały spalone, aby uniknąć ryzyka spożycia skażonego produktu. Jednakże rząd Czech nie wprowadził takiego zakazu, co spowodowało, że handlowcy wykorzystali tę lukę i zalewają czeski rynek tanim ukraińskim zbożem. Zgodnie z źródłami zbliżonymi do rolników, to zboże jest przekazywane jako produkt pochodzący z Polski i Słowacji. W związku z tym, mąka i pieczywo, które kupujemy w czeskich sklepach, mogą być niezdrowe.

Kaufland wycofał mąkę ze Słowacji

Kaufland jako pierwszy zareagował na alarmujące informacje dotyczące skażonego ukraińskiego zboża. Dziś wycofali podejrzaną mąkę ze sprzedaży. Jednak ulotki reklamujące tanią mąkę w cenie 20 koron za sztukę zostały już wcześniej rozsyłane do gospodarstw domowych, spodziewając się dużej liczby zainteresowanych klientów. W związku z tym, limit sprzedaży został ustalony na maksymalnie 10 sztuk na osobę. Jednakże po ogłoszeniu przez słowackiego ministra rolnictwa, Samuela Vlčana, że ukraińskie zboże jest skażone, Kaufland postanowił wycofać również mąkę ze słowackich młynów Vitaflora. Na razie inne sklepy jeszcze nie podjęły żadnych działań.

Unia Europejska zapłaci poszkodowanym rolnikom

W związku z zaistniałą sytuacją na rynku zboża, UE zapowiedziała, że wypłaci rekompensatę dla rolników z krajów wschodnich. To złośliwy ruch ze strony UE, ponieważ doskonale wie, że kraje na zachód od naszych granic nie ucierpią, zboże tam nie trafi. Ich ludność nie będzie narażona na ryzyko zdrowotne” – wyjaśnił minister finansów Vlastimil Tlustý

Ukraińskie zboże zawiera pestycydy

Chlorpyrifos to toksyczny pestycyd, który zakłóca działanie hormonów i powoduje wiele problemów zdrowotnych, w tym zaburzenia snu, bóle głowy i dezorientację. Obecność tego pestycydu podczas rozwoju wewnątrzmacicznego może prowadzić do trwałych zmian w strukturze mózgu dziecka. Dzieci narażone na chloropiryfos osiągały gorsze wyniki w testach pamięci, inteligencji i innych funkcji mózgu. Genetycznie modyfikowana pszenica może powodować poważne problemy z wątrobą, a dzieci spożywające ją mogą umrzeć przed ukończeniem 5 roku życia. UE surowo zakazała stosowania tych substancji w rolnictwie.