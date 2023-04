Ultrakomfort trendem konsumenckim na lata. Co jeszcze?

Konsumenci wymagają komfortu we wszystkich aspektach swojego życia. Wygodne powinny być też zakupy na każdym etapie transakcji.

Nieszczere lub puste obietnice rujnują wiarygodność. Marki, które są odpowiedzialne, mogą zyskać zaufanie i lojalność. Te, które takie nie są, mogą zniknąć ze sceny.

Media społecznościowe i chatboty są wsparciem dla platform handlowych. Odkrycie marki może nastąpić zawsze i wszędzie.

Megatrendy kształtowane są przez czynniki społeczno-ekonomiczne, technologiczne i środowiskowe. Euromonitor International zaprezentował 10 megatrendów, które będziemy obserwować w ciągu tej i przyszłej dekady.

Wygoda (Convenience)

Czas jest ogromną wartością. Szukamy szybszych i łatwiejszych rozwiązań. Skuteczność, szybkość i prostota są podstawą tego megatrendu. Konsumenci wymagają komfortu we wszystkich aspektach swojego życia. Wygodne powinny być też zakupy na każdym etapie transakcji.

Czego więc oczekują? Dostępu do wszystkiego w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Natychmiastowej gratyfikacji przy minimalnym wysiłku. Przyjemnych doświadczeń. Wszystko to uwzględniać powinna oferta skierowana do konsumenta.

Cyfrowe życie (Digital Living)

Infrastruktura cyfrowa rozwija się w błyskawicznym tempie. Konsumenci oczekują, że doświadczenia w realnym życiu i internecie będą ze sobą sprzęgnięte. Postęp technologiczny przyspiesza digitalizację naszych codziennych czynności: zakupów, kontaktów towarzyskich, pracy, edukacji. Uczestniczymy w nich online znacznie wydajniej. Cyfryzacja toruje również drogę do globalnej kultury redukującej wykluczenie społeczne.

Technologia coraz bardziej zakorzenia się w naszym życiu. Nowe rozwiązania, jak metaverse, mogą zdemokratyzować dostęp do rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiając bezproblemowe przenikanie się rzeczywistości fizycznej i cyfrowej.

Różnorodność i integracja (Diversity and Inclusion)

Każdy ma prawo czuć się wysłuchany, równie ważny i traktowany jednakowo. Stereotypy i stygmaty są stopniowo przełamywane, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Równość powinna leżeć również u podstaw wartości korporacyjnych.

Konsumenci oczekują, że marki podejmą w tym kierunku realne działania. Domagają się autentyczności i konsekwencji. Nieszczere lub puste obietnice rujnują wiarygodność. Marki, które są odpowiedzialne, mogą zyskać zaufanie i lojalność. Te, które takie nie są, mogą zniknąć ze sceny.

Doświadczać więcej (Experience More)

Pozytywne doświadczenia to realna wartość. Konsumenci przywiązują większą wagę do działania niż do posiadania. Kreuje to nowy standard obsługi. Potencjalni nabywcy chcą interakcji wysokiej jakości i o większej wartości dodanej. Niepowtarzalny, urzekający, wyselekcjonowany, zabawny — to przykłady przymiotów oczekiwanych przez klientów.

Marki muszą komunikować się ze swoimi klientami w wyrazisty sposób. Punkty styku marka-konsument powinny być intencjonalne, a każdy etap ścieżki zakupowej powinien być udoskonalany. Cyfryzacja, dodatkowe korzyści, zorientowane na cel inicjatywy i nowe formaty mogą pomóc przyciągnąć konsumentów, którzy ostatecznie będą skłaniać się ku autentycznym, wzbogaconym, zmysłowym doświadczeniom.

Personalizacja (Personalisation)

Konsumenci chcą produktów dostosowanych do ich specyficznego stylu życia. Towary, usługi, kampanie promocyjne muszą być dostosowane do indywidualnego nabywcy i jego szczególnych potrzeb. Niestandardowe porcje i receptury to tylko dwa przykłady dokonujących się zmian na rynku.

Zbieranie danych z inteligentnych urządzeń i narzędzi cyfrowych spowodowało, że konsumenci mają więcej informacji na temat swojego zdrowia, odżywiania i nawyków niż kiedykolwiek wcześniej. Napędza to popyt na szyte na miarę opcje. Pomimo obaw o prywatność, konsumenci dostrzegają korzyści płynące z udostępniania w tym celu swoich danych. Marki mają za zadanie niestandardowo traktować klienta oferując produkty, które rozwiązują określone problemy.

Premiumizacja (Premiumisation)

Premium ma wiele znaczeń, w zależności od priorytetów poszczególnych grup klientów. Konsumenci będą wydawać pieniądze na rzeczy, które są dla nich najważniejsze. Ich pragnienie zdrowszego, zrównoważonego, wyjątkowego życia mającego cel napędza chęć płacenia więcej za to, co dla nich jest ważne. Motywacją do zakupów może być również edukacja i samodoskonalenie, ponieważ konsumenci chcą inwestować w swój rozwój.

Składniki, materiały, projekt, funkcje — to wszystko aspekty, które można poprawić, aby ulepszyć swoją ofertę. Produkty, które osiągają wyższą cenę, muszą wpisywać się w styl życia konsumentów. Korzyści muszą być oczywiste i współmierne do kosztów.

Pogoń za wartością (Pursuit of Value)

Niestabilność gospodarcza w ostatnich latach stworzyła nawyki ostrożnego wydawania pieniędzy. Konsumenci z różnych grup dochodowych i rynków są bardziej podatni na sposób myślenia, który pomaga im przygotować się na ryzyko chudych lat. Chcą oni lepszej jakości po niższej cenie. Polują na okazje lub rabaty. Lojalność wobec marki staje się mniej istotna, ponieważ pierwszeństwo ma stosunek jakości do ceny.

Cena jest ważna, ale musi współgrać z takimi czynnikami motywującymi do zakupu, jak trwałość i wygoda. Wyczerpywanie się finansowych zasobów konsumentów oznacza również zwrot w kierunku świadomej konsumpcji i chęć zmniejszenia marnotrawstwa. Marki będą musiały sprostać tym różnym wymaganiom.

Klient wymyślony na nowo (Shopper Reinvented)

Sposób, w jaki kupujemy towary i usługi, radykalnie się zmienia. Nowe modele biznesowe zaostrzają konkurencję. Media społecznościowe i chatboty są wsparciem dla platform handlowych. Konsumenci przeglądają i składają zamówienia kilkoma kliknięciami na swoich smartfonach. Odkrycie marki może nastąpić zawsze i wszędzie.

Proces zakupu wykracza poza samą transakcję. Chodzi o nawiązywanie, budowanie relacji przed, w trakcie i po zakupach, aby utrzymywać lojalność klienta. Technologia AR i VR wzbogaca jego doświadczenia zakupowe, automatyzacja poprawia wydajność. Można skorzystać z narzędzi cyfrowych, aby zapewnić wyselekcjonowane, zorientowane na konsumenta pozytywne wrażenia.

Zrównoważone życie (Sustainable Living)

Konsumenci chcą mieć wpływ na planetę. Oznacza to, że zwracają oni większą uwagę na etykę biznesową i wartości moralne. Zrównoważony rozwój, dobrostan zwierząt, praktyki produkcyjne i stosunek do pracowników mają coraz większy wpływ na nawyki konsumpcyjne. Kwestie środowiskowe i społeczne będą wpływać na decyzje zakupowe przyszłych pokoleń.

Każda firma musi odgrywać aktywną rolę w ochronie ludzi i zasobów naturalnych. Ale pozostaje duże wyzwanie: cena. Konsumenci zazwyczaj nie chcą (lub nawet nie są w stanie) płacić więcej za tego typu działania. Marki będą musiały sprawić, by zrównoważony produkt był również przystępny cenowo.

Dobra kondycja (Wellness)

Zdrowie leży u podstaw decyzji zakupowych wpisujących się w preferowany styl życia. Wykracza to poza stan fizyczny, obejmując również stan psychiczny, ducha, emocjonalny. Profilaktyka staje się priorytetem. Rośnie popyt na produkty, które pomagają poprawić sen, nastrój, sprawność umysłową.

Rozwój technologii cyfrowych będzie zwiększał potencjał rynku. Trend wellness spowoduje, że pojawią się precyzyjne, oparte na danych rozwiązania w zakresie zaawansowanej diagnostyki. Produkty i usługi powinny pomagać klientom osiągnąć optymalny stan zdrowia.