Unilever gotowy na roślinną rewolucję

Unilever widzi przyszłość w trendzie wege, fot. Shutterstock

Unilever chce osiągnąć obroty w wysokości co najmniej miliarda euro w ciągu pięciu do siedmiu lat dzięki roślinnym zamiennikom mięsa i nabiału. Firma spodziewa się gwałtownego wzrostu tego rynku.

Unilever wprowadza nową strategię „Future Foods”, która koncentruje się na klimacie i zdrowiu. Zmiana oparta na roślinach jest ważną częścią tej strategii. Dziś międzynarodowy koncern na produktach wegańskich ma obroty w wysokości około 200 milionów euro, ale wkrótce powinno to być znacznie więcej.

- Myślę, że jesteśmy na samym początku rozwoju rynku substytutów mięsa i nabiału - wciąż są one niewielkie w porównaniu z całością rynków mięsnych i mleczarskich, ale ich potencjał ocenia się nawet na 50 proc. rynku - mówi Hanneke Faber, która kieruje działem spożywczym Unilever.

Chociaż na rynku jest duża konkurencja, firma twierdzi, że jest na to gotowa. Rok temu , Unilever wygrał duży kontrakt na dostawę burgerów warzywnych Vegetarian Butcher do europejskich oddziałów Burger King.

Firma koncentruje się na substytutach mięsa, lodach bezmlecznych i majonezie bezmlecznym. Substytuty mleka - rynek, na którym rywal Danone jest silny - nie mieszczą się w zakresie zainteresowań Unilevera. Jeśli chodzi o substytuty mięsa, międzynarodowy koncern skupia się na soi jako najważniejszym składniku, ale glony będą również odgrywać ważniejszą rolę w przyszłości.