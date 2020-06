UOKiK monitoruje ceny w ponad 150 sklepach. Na razie nie widać znaczących podwyżek

fot. shutterstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową sprawdzają jak zmieniają się ceny w sklepach w okresie pandemii. Instytucje sprawdzają ceny w ponad 150 placówkach handlowych.

Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju odpowiedział na poselską interpelację Jarosława Sachajko w sprawie wzrostu cen produktów spożywczych.

W piśmie czytamy m.in. że od 17 marca 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową monitoruje ceny produktów żywnościowych i nieżywnościowych w ponad 150 sklepach w 81 miejscowościach na terenie całej Polski. Badaniem objęto ceny produktów z 31 grup.

Do monitoringu wytypowano następujące produkty żywnościowe: produkty zbożowe (np. mąka, kasza, ryż, makaron), jaja, produkty mleczne (np. mleko, ser żółty, masło, miksy), mięso (np. wołowina, pierś z kurczaka, schab wieprzowy), wędliny (np. szynka, kiełbasa, parówki), konserwy mięsne, ryby, konserwy rybne, mrożonki owocowe i warzywne, oleje roślinne, koncentraty spożywcze (np. zupki instant), warzywa (np. ziemniaki, cebula, czosnek), produkty dla dzieci (np. mleko w proszku, obiadki), herbatę, kawę, owoce (np. jabłka, gruszki, cytryny), wodę butelkowaną, soki i nektary, cukier, sól oraz spirytus czysty.

Monitorowane kategorie produktów nieżywnościowych to: mydło w kostce, mydło w płynie, rękawiczki

jednorazowe, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne jednorazowe, chusteczki

higieniczne, proszki do prania, płyny do dezynfekcji toalet oraz płyny do dezynfekcji rąk.

W stosunku do cen z 17 marca monitorowane ceny początkowo nieznacznie spadły, by następnie w niewielkim stopniu wzrosnąć. Od 17 marca do 13 maja ceny analizowanych produktów żywnościowych wzrosły o nieco powyżej 1%, natomiast ceny produktów nieżywnościowych – o ok. 0,5%.

Produktami żywnościowymi, które zanotowały największy wzrost w analizowanym okresie były owoce

(13 maja kosztowały o 29,7% więcej niż 17 marca), zaś największy spadek cen w tym okresie dotyczył mięsa (o 13,3%). Z kolei ceny warzyw zwiększyły się w tempie znacznie wolniejszym niż owoców, bo o 5,04%.

W przypadku produktów nieżywnościowych w analizowanym okresie największy wzrost cen zaobserwowano w przypadku rękawiczek jednorazowych (o 31,8%, jednak skala wzrostu jest wynikiem w dużej mierze jednej obserwacji odstającej przy niewielkiej liczbie obserwacji w tej kategorii produktowej), natomiast największy spadek zanotowały ceny płynu do dezynfekcji rąk (o nieco ponad 4%).