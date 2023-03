Upominek zamiast goździka. Ile wydamy na Dzień Kobiet?

Polacy nie rezygnują z możliwości obdarowania swoich bliskich. Według danych GfK, w tym roku Dzień Kobiet uczci ponad 46 proc. ankietowanych.

– Od kilkunastu miesięcy konsumenci zaciskają pasa i ograniczają zbędne wydatki. W efekcie aż 72 proc. świętujących wyda na 8 marca nie więcej niż 100 złotych. Jest to o tyle zaskakujący wynik, że w przypadku Dnia Kobiet najczęściej obdarowujemy prezentem nie jedną, a kilka bliskich osób, więc ostatecznie ta kwota rozkłada się na parę upominków – zauważa Anna Szwedowska, consultant w GfK. Dla porównania świętowanie Walentynek deklarowało 39 proc. Polaków, a na podarunki o wartości powyżej 100 złotych zdecydowało się blisko 40 proc. osób.

Dzień Kobiet bardziej celebrują osoby starsze

Ekspertka GfK zwraca także uwagę na związek między wiekiem Polaków a ich wydatkami na 8 marca. Ewidentnie Dzień Kobiet ma większe znaczenie dla starszych osób. – Wraz z wiekiem świętujący są bardziej szczodrzy i chętniej przeznaczają na tę okazję wyższe kwoty. Z naszego sondażu wynika, że zaledwie 7,5 proc. badanych planuje wydatki powyżej 200 złotych i głównie są to osoby w wieku przedemerytalnym. Dla porównania aż połowa młodych Polaków, między 15. a 29. rokiem życia, przeznaczy na tę okazję kwotę do 30 złotych – dodaje Anna Szwedowska.

Upominek zamiast goździka. Ile przeznaczymy?

Z danych GfK wynika, że największa grupa świętujących wręczy bliskim kobietom prezenty. Taki plan na celebrację 8 marca ma co trzecia osoba, najczęściej są to mężczyźni. – Tym samym drobne upominki przebiły kultowe już goździki czy róże. W tym roku na zakup kwiatka zdecyduje się 26 proc. świętujących. Same kobiety najczęściej planują przygotowanie w domu uroczystego obiadu lub kolacji. Z kolei 18 proc. wybierze się do restauracji, kawiarni lub baru – zaznacza Anna Szwedowska.

Najmniejszą popularnością cieszą się atrakcje kulturalne – zaledwie 5 proc. świętujących planuje wyjście do kina czy teatru.