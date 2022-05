Uzależnieni od mody? 11 proc. badanych kupuje ubrania raz w tygodniu

Frequent shopper robi zakupy na smartfonie znacznie częściej (52%), niż przeciętny polski konsument mody (35%).

Dla polskich konsumentów mody najważniejszym źródłem zakupowych inspiracji są znajomi i przyjaciele. To oni, zdaniem 41% badanych bez względu na płeć, wiek i zarobki, zachęcają swoim wyglądem do sięgnięcia po nowości modowe. Z drugiej strony, najczęstszym źródłem inspiracji dla większości (56%) dla tzw. frequent shoppers są media społecznościowe (+22% w porównaniu z osobami kupującymi rzadziej).

3 na 5 Polaków kupuje nowe produkty z kategorii fashion, by wyglądać dobrze, podczas gdy w grupie frequent shoppers jedną z głównych motywacji jest również to, by wyglądać modnie. (45%).



Badanych zachęcają do zakupow elastyczne opcje płatności (78%), aplikacja zakupowa (60%) i wirtualne przymierzalnie (38%).

84% badanych ma w szafie produkty polskich marek. Dla ponad 3 na 10 (35%) kupujących to, że kupuje od polskiej marki odzieżowej ma znaczenie, a w ich ocenie wygoda (56%) i przystępna cena (44%) są kluczowymi cechami polskiego designu.

65% Polaków kupując modę bierze pod uwagę praktyki marki w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przypadku frequent shoppers ten wpływ jest większy i wynosi (87%). Polscy konsumenci mody cenią sobie przyjazne dla środowiska opakowania (48%) i poszukują przejrzystości w zakresie działań proekologicznych marek odzieżowych (48%). Jednocześnie, zdecydowana większość polskich klientów sklepów odzieżowych dokonała już zakupu używanego produktu (63%), odsetek ten jest najwyższy wśród pokolenia Z (72%) i Millenialsów (69%).

31% polskich konsumentów mody uważa, że osoby plus size powinny być lepiej reprezentowane w branży. Za większym docenieniem osób

w wieku powyżej 55 lat jest 28% respondentów.

Kanały online są najchętniej wybieranym sposobem wyszukiwania produktów - ponad 2 na 5 osób kupujących modę (45%) poszukuje produktów do kupienia za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, a w dalszej kolejności za pośrednictwem platform marketplace (42%). Kupując, Polscy konsumenci mody preferują tradycyjne urządzenia – 3 na 5 (63%) podczas zakupów online korzysta z komputera.

Większość zamawia paczki do automatów paczkowych (74%). Polacy są tu europejskim liderem – dla porównania we Francji taki sposób dostawy wybiera 3%, a w Wielkiej Brytanii zaledwie 1% kupujących modę.

19% z nich uczestniczyło do tej pory w livestreamowych zakupach, co stawia ich na drugim miejscu – po Amerykanach – w grupie 12 państw objętych badaniem. Przy czym w przypadku polskich frequent shopperów odsetek ten wynosi 60%. Do livestreamu przyciąga ich zaangażowanie w czasie rzeczywistym (59%) i interaktywność (40% - gry, quizy, konkursy z nagrodami). Livestreamowy shopping jest też uważany za istotne źródło inspiracji i pomysłów (38%).

Kupując modę Polacy chętnie korzystają również z innych nowinek technologicznych, takich jak wirtualne przymierzalnie (38%), wirtualni asystenci zakupów (25%) oraz doświadczenia AR/VR (13%).

1 na 2 kupujących korzysta obecnie z kart debetowych/kredytowych podczas zakupów online, dwie trzecie Polaków (67%) chętniej kupowałoby produkty online, gdyby miało możliwość odroczenia płatności za zakup.

Prawie jeden na dwóch (49%) kupujących artykuły modowe Polaków dokonał zakupu produktu po tym, jak zobaczył go w mediach społecznościowych, przy czym odsetek ten jest wyższy

w młodszych grupach wiekowych (pokolenie Z: 66%, Millenialsi: 58%). 2 na 5 kupujących modę przyznaje, że zdarza im się dokonać zakupu bezpośrednio z platformy social mediowej. Facebook jest najpopularniejszym kanałem, a zakupów dokonuje na nim 68% ankietowanych. Wyjątkiem są tu osoby z pokolenia Z, które preferują Instagram (50% odpowiedzi).