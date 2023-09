Vinted: W dobie inflacji negocjowanie cen nie jest zaskoczeniem

Rosnąca inflacja a wraz z nią malejąca siła nabywcza konsumentów sprawiła, że zaczęli oni poszukiwać przyjaźniejszej dla portfela i domowego budżetu alternatywy. Platformy typu C2C takie, jak Vinted, która oferuje wiele kategorii rzeczy z drugiej ręki, stały się jednym z kluczowych rozwiązań, wspierających siłę nabywczą i kondycję finansową konsumentów. Korzyści ekonomiczne, płynące z rynku second hand dzisiaj są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Badania przeprowadzone przez Vinted na wybranych rynkach, pokazują, że na dłuższą metę członkowie platformy, kupując używane rzeczy, mogliby zaoszczędzić około 1080 euro we Francji / 1044 funtów w Wielkiej Brytanii w ciągu roku.[1]

Szybujące ceny w dobie inflacji i tym samym malejąca siła nabywcza są mocno odczuwalne dla portfela konsumentów. Znaczenie pozyskania dodatkowej gotówki i znalezienia korzystnych ofert w niskich cenach rośnie. Remedium jest, m.im. sięganie po rzeczy z drugiego obiegu, a także negocjowanie cen. Targowanie się, do niedawna nieodłączny element targowisk, dzisiaj przenika do życia codziennego. Kupujący coraz śmielej negocjują ceny, aby zaoszczędzić i kupić jak najwięcej. Wedle analizy Vinted, przeprowadzonej wśród użytkowników we Francji i w Wielkiej Brytanii, około połowa (Francja 49%, Wielka Brytania 59%) członków, którzy negocjują, robi to, aby zaoszczędzić.[2] Z badania wynika, że platforma Vinted umożliwia sprzedawcom zarobienie gotówki, dzięki której mogą wesprzeć domowy budżet i przeznaczyć ją na codzienne wydatki. Aktywni członkowie wskazali, że w miesiącu poprzedzającym badanie, zaoszczędzili 90 funtów we Francji/ 87 funtów w Wielkiej Brytanii, kupując używane produkty zamiast nowych. W dłuższej perspektywie oznacza to, że rocznie mogliby zaoszczędzić około 1080 funtów / 1044 funtów.

Co użytkownicy Vinted robią z zarobionymi środkami?

Na Vinted w Polsce najlepsze okazje można znaleźć szczególnie w kategorii damskich t-shirtów i pulowerów, a także dziewczęcych koszulek z długim rękawem, chłopięcych t-shirtów oraz long-slevówi - w zeszłym roku wystawiono setki tysięcy pozycji w cenie poniżej 30 zł. Kobiety i dzieci to nadal wiodące kategorie na Vinted. Kategoria damska w Polsce stanowi 56% wszystkich pozycji wystawionych od początku roku na Vinted, a kategoria dziecięca sięga 28%. Członkowie ankietowani przez Vinted wskazali, że kupowanie rzeczy z drugiej ręki umożliwiło im dostęp do przedmiotów, których nie mogliby kupić jako nowe.

Wpłacają na swoje konta bankowe. Z badania wynika, że ponad połowa ankietowanych członków Vinted (51% we Francji, 55% w Wielkiej Brytanii) zadeklarowała, że nie przechowuje zarobionych środków w „Potfelu Vinted”. Zamiast tego, 45% ankietowanych we Francji i 43% w Wielkiej Brytanii przelewa je na konto bankowe i pokrywa codzienne wydatki, co stanowi wzrost do 56% tych osób, które twierdzą, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w poprzednim roku (Francja). Oznacza to, że w przypadku dużej części członków, zwłaszcza tych najbardziej dotkniętych inflacją, zyski Vinted są wykorzystywane na niezbędne wydatki, aby przeciwdziałać rosnącym kosztom życia.

Jak skutecznie negocjować?

Na Vinted wszyscy kupujący mogą negocjować cenę dzięki specjalnej funkcji „Zaproponujj cenę”. Każdy zainteresowany kupnem może zwrócić się do sprzedawcy z ofertą ceny, którą jest gotowy zapłacić od ręki.

Zmysł przede wszystkim: postaraj się wyczuć najlepszy moment, aby poprosić o obniżkę ceny.

Zachowaj rozsądek i nie żądaj zbyt wiele: obniżki ceny o np. 10-20% to rozsądna propozycja dla sprzedawcy.

Najlepszy moment na negocjacje: unikaj negocjacji w ciągu pierwszych kilku dni po wystawieniu przedmiotu. Sprzedający zazwyczaj nie są skłonni do obniżania ceny, licząc na to, że zarobią tyle, ile chcą. Jeśli przedmiot, którego szukasz, jest dostępny na platformie od co najmniej kilku dni, tygodni lub miesięcy, nie wahaj się i negocjuj! W tym czasie sprzedawcy są bardziej otwarci na obniżenie ceny początkowej.

Oszczędzaj jak najwięcej: przeglądaj szafy sprzedawców - kupując kilka przedmiotów w zestawie od tego samego sprzedawcy, możesz liczyć na dodatkowy rabat. Kupowanie w pakietach może być kolejnym sprytnym sposobem na wygenerowanie oszczędności, ponieważ wielu sprzedawców przyznaje dodatkowe rabaty. W 2022 roku członkowie Vinted w Polsce kupując średnio 3 produkty w pakiecie, mogli zaoszczędzić na kosztach wysyłki 2 potencjalnych rzeczy, a także zyskali dodatkowy rabat. W 2022 roku co trzeci kupujący w Polsce zdecydował się na zakupy w zestawie.

Sektor używany rozwija się dynamicznie i staje się coraz bardziej widocznym i utrwalonym trendem. W ciągu ostatnich kilku lat wzrosła nie tylko liczba członków Vinted, ale także liczba przedmiotów na sprzedaż – w 2022 r. na 18 rynkach wystawiono ponad 800 milionów przedmiotów. Od początku 2022 roku społeczność Vinted powiększyła się o ponad 20 milionów nowych zarejestrowanych użytkowników – dziś liczy ponad 80 milionów zarejestrowanych członków na całym świecie i ponad 9 milionów tylko w Polsce.

