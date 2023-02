W 2022 roku chodziliśmy częściej do resturacji. Co będzie w 2023?

Największy wzrost ruchu odnotowano na jesień ubiegłego roku, kiedy to średni wzrost ruchu w październiku i listopadzie wyniósł 179,26% w porównaniu do tych samych miesięcy 2021 roku.

Wzrost ruchu mogliśmy odnotować również na przełomie zimy i wiosny 2022 roku, gdy w okresie od lutego do kwietnia, średni wzrost ruchu wokół lokali gastronomicznych wyniósł 12,89%, w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego.

Koniec wiosny i okres wakacyjny okazał się pod tym względem gorszy i mogliśmy zaobserwować ruch mniejszy w tym okresie 2022 roku (czerwiec-sierpień) średnio o -15,67%, niż w roku go poprzedzającym.

Powrót do normalności po pandemii

Wyraźne zmiany natężenia ruchu wokół lokali gastronomicznych

w 2022 roku można połączyć z powolnym powrotem do normalności po okresie pandemii oraz zmiany naszego zachowania i zwyczajów po prawie dwóch latach życia z obostrzeniami i ograniczeniami - mówi Tomasz Władziński, współzałożyciel dataplace.ai, firmy specjalizującej się w usługach typu location intelligence.

W styczniu ruch był zdecydowanie mniejszy, co związane jest najpewniej z dużym wzrostem zachorowań i kolejną falą koronawirusa, po rodzinnych świątecznych spotkaniach. Ruch w styczniu 2022, wokół lokali gospodarczych, był średnio mniejszy o prawie 35% w ośmiu największych miastach Polski.

Szczecin ze spadkiem gości w lokalach

W miesiącach od lutego do kwietnia 2022 ruch w większości miast był większy, niż w analogicznym okresie rok wcześniej, średnio o 12,89%. Wyjątkiem w tym gronie był Szczecin, w którym zanotowano spadek ruchu rdr. Wzrosty możemy tłumaczyć mniejszymi restrykcjami nałożonymi na lokale gastronomiczne w tym okresie i powolny powrót do normalnego życia.

Wolne wakacje 2022

W okresie od maja do sierpnia 2022 zauważamy ujemne wartości wskaźnika ruchu względem roku 2021. Był to pierwszy od czasu pandemii okres wakacyjny podczas którego swobodnie mogliśmy wrócić do podróżowania po Europie, często bez potrzeby kosztownych testów. Fakt, że Polacy chętnie wyjeżdżali za granice, potwierdzają dane Polskiej Izby Turystycznej, o czym mówi jej prezes Paweł Niewiadomski - o ile sezon wakacyjny 2022 zaczął się mniejszym niż przed pandemią poziomem wczesnych rezerwacji, o tyle w jego środku nastąpił boom zakupowy. Inaczej było w roku 2021, gdy większość Polaków zdecydowała się spędzić lato w mieście lub w granicach kraju.

Największy spadek ruchu odnotowaliśmy w lipcu 2022, kiedy średnia wartość wskaźnika ruchu wyniosła -19,32% dla ośmiu największych miast w Polsce.

Największy wzrost ruchu wokół lokali gastronomicznych zauważyliśmy jesienią 2022 roku. Średni wzrost w październiku w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej wyniósł 194,45%, a w listopadzie 164,06%. Jesień 2021 roku stała pod znakiem czwartej fali koronawirusa w Polsce, natomiast jesienią 2022 roku po raz pierwszy studenci tłumnie wrócili do największych miast, biura zaczęły zapełniać się na nowo pracownikami.

Wzrost ruchu wokół lokali gastronomicznych w największy w Gdańsku

Analizując ruch wokół lokali gastronomicznych zauważamy, że jedynie w Gdańsku wskaźnik ten kształtował się nieco inaczej niż w innych największych miastach w Polsce. Większe jego wartości, niż w pozostałych miastach, zanotowano w okresie od maja do lipca.

Jest to spowodowane sezonem wakacyjnym i faktem, że w tym okresie w Gdańsku był wzmożony ruch turystyczny, podczas gdy w innych miastach ruch zmniejszał się ze względu na wyjazdy wakacyjne ich mieszkańców - mówi Władziński.

Średni wzrost ruchu w porównaniu do poprzedniego miesiąca w Gdańsku w tym okresie wyniósł 14,76%. Z kolei dla pozostałych siedmiu największych miast w Polsce, odnotowano średni spadek na poziomie -0,47%.