W ciągu najbliższych dwóch lat co trzecia osoba przeprowadzi się. Za nimi pójdą sklepy

Najbardziej pożądaną lokalizacją wśród osób planujących przeprowadzkę, a są to głównie przedstawiciele pokolenia Z i Millennialsi, są obszary w pobliżu centrów miast. Ograniczeniem dla planujących zmianę mieszkania mogą być mniejsze możliwości finansowe w otoczeniu rosnących stóp procentowych i wyższych cen nieruchomości, stąd na znaczeniu zyska najem.

Z globalnego raportu firmy CBRE „The Global Live-Work-Shop Report 2022” wynika, że 33 proc. respondentów na świecie planuje zmienić miejsce zamieszkania w ciągu najbliższych dwóch lat. Zamiar przeprowadzki wzrósł na prawie wszystkich rynkach (najsłabsze wyniki odnotowano w Chinach i Japonii) i choć wiele osób pracuje teraz częściowo zdalnie, wciąż najbardziej pożądane lokalizacje znajdują się w pobliżu centrów miast (49 proc.). To właśnie na takich obszarach chcą zamieszkać przedstawiciele pokolenia Z oraz Millenialsów – przedstawiciele tych pokoleń najczęściej deklarują plan przeprowadzki. Taką decyzję podejmie odpowiednio 48 proc. „zetek” i 46 proc. Millenialsów. Ponadto, odpowiednio 53 proc. oraz 50 proc. przedstawicieli tych pokoleń chce mieszkać w pobliżu centrów miast.

- Warto zaznaczyć, że wiele osób z pokolenia Z, czyli osób urodzonych po 1996 roku, nadal mieszka z rodziną lub w domach studenckich. Ta grupa demograficzna będzie odgrywała znaczącą rolę w napędzaniu popytu na nowe mieszkania w najbliższych latach i wiele wskazuje na to, że dzięki nim na znaczeniu zyska najem. Ograniczenia finansowe, teraz wzmagane przez rosnące stopy procentowe i wciąż wyższe ceny nieruchomości, pozostają kluczowym wyzwaniem. Dlatego wynajem nieruchomości lub współdzielenie mieszkania będą najbardziej opłacalnym formatem dla młodszych osób, choć nadal preferowana jest własność – mówi Agnieszka Mikulska, ekspertka w dziale doradztwa i badań rynku w CBRE.

Przeprowadzka najchętniej do własnego mieszkania

Spośród osób, które wyraziły zamiar przeprowadzenia się w ciągu najbliższych dwóch lat, 62 proc. chce kupić mieszkanie, 28 proc. zamierza wynajmować, a 6 proc. zdecyduje się na wynajem mieszkania z innymi osobami. Warto jednak dodać, że wśród osób planujących zakup w ciągu najbliższych dwóch lat większość respondentów posiada już domy i chce się przenieść do lepszych nieruchomości. Jest to związane z doświadczeniami pandemii, która pokazała jak istotne jest to, żeby postawić nacisk na poprawę jakości życia, wyższą jakość nieruchomości, większy metraż czy lepsze otoczenie.

W przypadku pokolenia Z chęć zakupu pozostaje wysoka, ale możliwości nie zawsze na to pozwalają. Stąd osoby z tej kohorty wiekowej odpowiadają za mniej więcej połowę popytu na mieszkania współdzielone z innymi osobami. Warto dodać, że jedna trzecia tych respondentów mieszka obecnie z rodzicami, a kluczowym kryterium przy wyborcze lokalizacji jest lepsze otoczenie i bardziej atrakcyjne możliwości pracy.

- Pomimo globalnego osłabienia koniunktury, popyt na mieszkania będzie rósł w wielu częściach świata. Ważne jest jednak zrozumienie potrzeb kupujących. Millennialsi pracujący hybrydowo i posiadający rodzinę liczą na lepszy standard mieszkania i życia. Dla nich liczy się nie tylko sam lokal, który jest kluczowy, ale też otoczenie nieruchomości, teren wokół. Natomiast młodsi chcą wygodnie mieszkać w pobliżu dzielnic biznesowych – podsumowuje Agnieszka Mikulska z CBRE.