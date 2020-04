W czasach COVID-19 "zero waste" zyskuje wymiar ekonomiczny

6 na 10 Polaków jest zdania, że odżywia się zdrowo. Rośnie rola świeżości i lokalności. Wzmacnia się przekonanie, że polskie produkty są zdrowe. Częściej gotujemy. Popularność słowa odporność eksploduje. Drugą młodość przeżywa czosnek i cebula, czyli stare, dobre metody budowania odporności. Przegrywamy jednak z naszymi złymi nawykami żywieniowymi – pokazują wyniki raportu zatytułowanego Chorzy Hoży , który został przygotowany przez agencję IQS.

Rośnie pesymizm Polaków. Już blisko połowa z nas uważa, że „z roku na rok jest coraz gorzej” (obecnie 46 proc. versus 35 proc. w 2017r.). Jedną z kluczowych obaw jest ta związana z cenami żywności, która dodatkowo jest potęgowana poprzez doniesienia dotyczące sytuacji hydrologicznej w naszym kraju. Rośnie liczba Polaków, którzy obecnie podczas zakupów żywności kierują się przede wszystkim ceną (56 proc.), a także tych, którzy przyznają się do większego planowania swoich wydatków na artykuły spożywcze (75 proc.). Idąc na zakupy, częściej kupujemy też różne produkty na zapas (55 proc.) i deklarujemy, że marnujemy mniej jedzenia. Obecnie „zero waste” w kuchni jest związany z kwestiami ekonomicznymi, co może mieć wpływ na jego redefinicję – od lifestylu do portfela.

Idealny zdrowy produkt do jedzenia według Polaków jest świeży (54 proc.), w pełni naturalny (46 proc.), pochodzący z własnych upraw (38 proc.) lub prosto od rolnika (24 proc.) i ma być zrobiony w domu (28 proc.), najlepiej według tradycyjnych receptur (23 proc.).

– W dobie strachu i koronawirusa wracamy do tradycji, do tego co znamy, a czym czujemy się bezpiecznie. Liczne cechy zdrowego produktu odnoszące się do bezpieczeństwa istotnie zyskują na znaczeniu. Szczególnie wyraźnie rośnie rola naturalności. Wskazuje na to również analiza porównawcza sieci powiązań w obrębie postów w social mediach zawierających słowo odporność w okresie przed oraz w czasie pandemii. To szansa dla wielu marek i produktów – komentuje Matt Wójcik, partner zarządzający w agencji IQS, jeden z twórców raportów Chorzy Hoży i Jedzenie w czasie zmiany.

Z drugiej jednak strony stajemy się nieco bardziej tolerancyjni wobec składu produktów i zawartości takich składników, na jakie jeszcze niedawno nie było zgody. Ze względu na gromadzenie żywności nieznacznie maleją obawy co konserwantów, a cukier będący źródłem przyjemności chwilowo mniej „straszy”.

Pandemia zmienia także nasze postawy i zachowania wobec produktów BIO. Procent Polaków, którzy deklarują sporadyczny zakup produktów BIO jest raczej stały i wynosi obecnie 65 proc. Rośnie natomiast liczba osób, które artykułów BIO nie kupują wcale (23 proc.), a maleje tych, którzy robią to regularnie (12 proc. w kwietniu br. versus 18 proc. w grudniu 2019r.). BIO stać się może jeszcze bardziej luksusem dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na drogie, zdrowe produkty.