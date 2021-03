W czasie pandemii Polacy najtaniej kupują alkohol w dyskontach

Alkohol zdrożał w sklepach o blisko 40%, fot. shutterstock

W ciągu roku pandemii alkohol zdrożał w sklepach o blisko 40%. Największy wzrost odnotowały hurtownie i to o prawie 60%. Podwyżki były też w hipermarketach – o ok. 10%, sieciach cash & carry – o niespełna 7%, a także convenience – o niecałe 2%. Natomiast dyskonty obniżyły ceny aż o 34,5%, a supermarkety – o ok. 8%.

Ze wszystkich analizowanych trunków najbardziej podrożały mocne alkohole oraz likiery i kremy, bo o prawie połowę. Wina podskoczyły o blisko 31%. Cydr stał się droższy o niecałe 25%. Najmniejszą podwyżkę wykazało piwo, tj. o niespełna 13%.

Podatek w górę, ceny w górę

Dwa podmioty analityczno-badawcze, tj. Hiper-Com Poland i UCE RESEARCH, przeprowadziły analizę ponad 255 tys. cen alkoholu w sklepach. Obejmowała ona okres od 1 marca 2020 do 28 lutego 2021 roku, a także analogiczny czas w latach 2019-2020. Pod uwagę wzięto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience, cash&carry i hurtownie. Raport wykazał, że podczas pandemii alkohol zdrożał średnio o 39,5%.

– Było to efektem podniesienia podatku akcyzowego o 10% w styczniu 2020 roku. Wprowadzenie z początkiem bieżącego roku podatku handlowego, a także opłaty cukrowej i tzw. małpkowej powoduje, że ceny towarów w sklepach mocno idą w górę. I to będzie coraz bardziej widoczne – komentuje Anna Senderowicz z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO BP.

Patrząc na poszczególne formaty, widać, że największy skok cenowy był w hurtowniach – o 57,9%. Hipermarkety wprowadziły podwyżki o 9,9%, cash & carry – o 6,6%, a sieci convenience – o 1,9%. Bartłomiej Domański z Hiper-Com Poland uważa, że wysoki wzrost w hurtowniach można wytłumaczyć tym, że przed lockdownem zaopatrywały one ogromny rynek HoReCa. Utrata go wymusiła niejako zwiększenie cen.

– Podwyżka w hipermarketach wynikała zarówno ze wzrostu akcyzy, jak i z ograniczenia promocji ze względu na trudną sytuację tego formatu. Niski ruch w centrach handlowych, gdzie są ulokowane tego typu sklepy, przełożył się na znaczny spadek sprzedaży. Polacy, w obawie przed zakażeniem, wolą robić zakupy bliżej domów i równocześnie mieć spory wybór. Hipermarkety przegrywają pod tym względem z dyskontami, supermarketami osiedlowymi i sklepami convenience – wyjaśnia Anna Senderowicz.

Spadek cen w dyskontach

Z kolei największy spadek cen odnotowały dyskonty – o 34,5%. Za nimi były supermarkety z dodatnim wynikiem 8,1%. Jak stwierdza Krzysztof Zych z UCE RESEARCH, w walce o klienta w czasie pandemii supermarkety nie mogły zaoferować aż tak dużych obniżek jak dyskonty, które w minionym roku najlepiej radziły sobie na rynku. Niemniej starały się z nimi konkurować.