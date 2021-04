W diecie Polaków zbyt dużo niezdrowych tłuszczów nasyconych

Z najnowszych danych opublikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w raporcie nt. sytuacji zdrowotnej ludności wynika, że Polacy jedzą zbyt dużo tłuszczów nasyconych - informuje Upfield.

Około 170 000 Polaków umiera co roku w wyniku chorób związanych z układem krążenia. Współczynnik umieralności na schorzenia związane z kondycją serca jest w Polsce wyższy niż przeciętnie w innych krajach Unii Europejskiej – średnia w krajach UE wynosiła w 2017 roku 119,4 zgonów w wyniku chorób serca na 100 000 mieszkańców, a tym samym okresie w Polsce aż 143,2.

Czynnikiem rozwoju tych dolegliwości jest m.in. niewłaściwa dieta, w tym – przede wszystkim jakość spożywanego przez nas tłuszczu.

Przeczytaj także: Kuchnia roślinna to znacznie więcej niż moda

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH) na pzh.gov.pl, tłuszcze nasycone w diecie Polaków dostarczają 14% energii, podczas gdy aktualne źródła naukowe zalecają, by maksymalnie stanowiły one 5-6% energii (u dzieci do 9. roku życia do 10% energii), przy czym „ich spożycie powinno być tak niskie, jak to jest możliwe do osiągnięcia w diecie zapewniającej właściwą wartość żywieniową” – czytamy w raporcie PZH, bo takie też jest zalecenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Aż 65% Polaków ma podwyższony poziom cholesterolu, który jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób serca. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie nadmierne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie.

„Negatywny wpływ na zdrowie tłuszczów nasyconych, których źródłem są przede wszystkim produkty zwierzęce, potwierdzają liczne badania i rekomendacje – wystarczy przywołać oficjalną i bardzo szeroką opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jest to najbardziej wiarygodne źródło wiedzy na temat zdrowych/niezdrowych tłuszczów, stworzone na podstawie tysięcy artykułów naukowych na ten temat. Opinie o negatywnym oddziaływaniu zdrowotnym kwasów nasyconych podzielają najważniejsze instytucje naukowe na świecie zajmujące się zaleceniami żywieniowymi, począwszy od Światowej Organizacji Zdrowia, na narodowych, czy regionalnych instytucjach kończąc. To właśnie dlatego na każdym produkcie spożywczym musi być podana informacja o zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych” – mówi prof. dr hab. Krzysztof Krygier, specjalista z zakresu nauki o tłuszczach oraz dodatków do żywności i żywności specjalnej.