W handlu dobry pracownik na wagę złota

Od początku tego roku rośnie odsetek firm, w których pojawia się zwiększona presja płacowa. Ta sytuacja na pewno mocno odczuwalna jest w handlu detalicznym. Zjawisko jest powiązane z inflacją. Z jednej strony pracownicy mogą się bardziej, niż zwykle domagać podwyżek płac, ponieważ obawiają się wzrostu inflacji, po drugie takie podnoszenie wynagrodzeń, może pomagać inflacji dalej rosnąć. Co zostaje sieciom handlowym? Samoobsługa? To na pewno doradzą analitycy, którzy przychylnie patrzą na przedsiębiorstwa inwestujące w automatyzację. W takich sektorach jak handel, zastąpić pracownika robotem całkowicie się nie da, a kasy samoobsługowe niekoniecznie przekładają się na skalę zatrudnienia. Co zostaje? Benefity, konkurencyjne wynagrodzenia i kampanie, które promują stabilność zatrudnienia.

Co mówią pracodawcy?

Kandydaci chcący pracować w zawodach związanych z obsługą klienta lub handlem mogą nie tylko przebierać w ofertach pracy, ale także liczyć na szeroki wachlarz benefitów. Premie, prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie, karta sportowa – to najczęstsze świadczenia, jakimi kuszą najwięksi pracodawcy, walcząc o chętnych do podjęcia pracy.

Firma Bricoman, jeden z top pracodawców na OLX w kategoriach prace magazynowe i kasjer/pracownik sklepu przyznaje, że w obecnych realiach zatrudnia osoby bez doświadczenia i inwestuje w szkolenia.

- Pandemia wywróciła rynek pracy do góry nogami, dlatego mierzymy się z silnym rynkiem pracownika w naszym sektorze. Pozyskanie kandydatów z odpowiednią wiedzą i kompetencjami wymaga od nas wielu zabiegów. Często decydujemy się na zatrudnianie osób bez doświadczenia, które chcą się rozwijać i uczyć. Inwestujemy w nowych pracowników zapewniając im niezbędne szkolenia oraz kursy. Sytuacja na rynku pracy niejednokrotnie powoduje konieczność weryfikacji i podniesienia widełek płacowych w naszej organizacji. Dodatkowo, chcąc zwiększyć atrakcyjność naszej oferty w oczach kandydatów, oferujemy im pakiety benefitów pozapłacowych, np. dofinansowanie do nauki języków czy finansowanie kursów na wózki widłowe. W pakiecie benefitów, od dłuższego czasu, mamy również m.in. smartfon także do użytku prywatnego, prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie do karty Multisport, system poleceń kandydatów do pracy, czyli dodatkowe pieniądze dla naszych pracowników czy rabat na zakupy w naszych sklepach – mówi Agata Janaszek, specjalista ds. rekrutacji w Bricoman Polska Sp. z o.o.

Sieć Auchan, kusi m.in. dofinansowaniem posiłków i wczasów.

- Posiadamy szeroki wachlarz benefitów pozapłacowych dla pracowników na stanowiskach fizycznych. Po pierwsze dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w ponad 2000 placówek, dla pracowników, jak i ich bliskich, po drugie partycypujemy w koszcie karty sportowej. Każdy z pracowników może zapisać się do grupowego ubezpieczenia na życie. W Auchan od 2001 roku funkcjonuje program akcjonariatu pracowniczego, do którego mogą przystąpić wszyscy współpracownicy w Polsce. Jako firma handlowa wyznajemy zasadę Wszyscy jesteśmy klientami Auchan!, dlatego też każdy z naszych pracowników może skorzystać z 5% zniżki na zakupy. Rozwój naszych pracowników jest dla nas bardzo ważny, dlatego też zapewniamy im dostęp do szerokiej oferty szkoleń stacjonarnych i e-learningowych. Dofinansowujemy również posiłki, które można zakupić w stołówkach pracowniczych lub cateringu zewnętrznym. Pracownicy otrzymują również dofinansowanie do wypoczynku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – wymienia Madalena Morgaś, manager ds. rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy w Auchan Retail Polska

Kogo pożąda obecnie rynek pracy i dlaczego? Skąd tak duże zapotrzebowanie na kierowców czy magazynierów?

- Obecna sytuacja na rynku pracy jest wynikiem działania bardzo wielu czynników społecznych i makroekonomicznych. Ważnymi czynnikami kształtującymi popyt są takie procesy jak outosourcing czy offshoring – przenosiny zagranicznych firm do Polski, wiążące się z poszukiwaniem pracowników na nowym, tańszym rynku naszego kraju. To on odpowiada za wzrost sektora SSC/BPO, a co za tym idzie dotychczasowy popyt na wąsko wyspecjalizowanych pracowników white collar. Drugim trendem, który ma charakter globalny, jest rosnąca rola usług pośredniczących (zwłaszcza związanych z cyklem życia produktu) w coraz większej liczbie transakcji (B2B i B2C). Upraszczając, jako społeczeństwo coraz więcej kupujemy, więc potrzeba coraz więcej magazynierów, kurierów czy kasjerów - tłumaczy Kinga Makowska, współzałożycielka agencji HRrebels.

Całość na portalspozywczy.pl