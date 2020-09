W I połowie 2020 r. wydano 32 tys. zezwoleń o pracę dla Azjatów

W pierwszej połowie 2020 roku wydano niemal 32 tys. zezwoleń na pracę dla Azjatów, o 6% mniej niż w analogicznym okresie rok temu. To pierwszy spadek zanotowany od pięciu lat – wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najwięcej zezwoleń wydano w tym okresie Gruzinom (4,2 tys.), Hindusom (4,1 tys.) oraz Uzbekom (3,8 tys.).

W sumie o pozwolenie na pracę w Polsce ubiegali się obywatele 39 państw azjatyckich. Eksperci Personnel Service zwracają uwagę, że liczba pozwoleń na pracę dla Azjatów nie spadła tak mocno jak w przypadku Ukraińców, którym wydano ich o 11% mniej. Jednak w obu przypadkach głównym powodem spadków była epidemia COVID-19.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 31,9 tys. zezwoleń na pracę dla Azjatów. To niemal 2 tys. mniej niż w analogicznym okresie rok temu. Eksperci Personnel Service podkreślają, że to pierwszy taki spadek od pięciu lat.

– W 2019 roku wydano o 18% więcej pozwoleń na pracę dla Azjatów niż rok wcześniej. Tym razem, po raz pierwszy od wielu lat, ten trend się odwrócił, głównie ze względu na pandemię SARS-CoV-2 – zauważa Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

W okresie styczeń-czerwiec br. o pracę w Polsce ubiegało się 2,4 tys. Nepalczyków. To mało, biorąc pod uwagę, że rok wcześniej właśnie dla nich wydano najwięcej zezwoleń na pracę – aż 6,3 tys. W tym roku na pierwszym miejscu znaleźli się Gruzini, którzy otrzymali 4,2 tys. zezwoleń (3,3 tys. rok wcześniej). Druga pozycja, podobnie jak rok wcześniej, przypadła Indiom (4,1 tys.), a trzecia – Uzbekistanowi (3,8 tys.), który zajął zeszłoroczne miejsce Bangladeszu.

W pierwszym półroczu 2020 r. obywatele Uzbekistanu otrzymali ponad 1,2 tys. pozytywnych decyzji więcej. Znacząco zwiększyło się także zainteresowanie pracą w naszym kraju wśród Indonezyjczyków i Koreańczyków (Korea Południowa) – w obu przypadkach zwiększono liczbę wydanych pozwoleń o ponad 900.



Przez pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku wydano 145 tys. pozwoleń na pracę dla obywateli z Ukrainy. Oznacza to spadek w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o niemal 11%. W tym samym czasie, wydano o 6% mniej pozwoleń dla Azjatów.

– Ukraińców w Polsce jest nadal prawie 5 razy więcej niż obywateli wszystkich 39 państw azjatyckich. Ta różnica będzie się jednak powoli zacierać - Europa stopniowo coraz bardziej otwiera się na Ukraińców, a w Niemczech czy Czechach warunki finansowe są lepsze niż w Polsce. Osobom spoza UE coraz łatwiej jest także zdobyć w tych krajach legalne zatrudnienie. Warto jednak pamiętać, że w 2020 roku oraz w 2021 roku, oprócz aspektów czysto finansowych, wpływ na ruchy migracyjne będzie mieć także sytuacja epidemiczna na świecie. Kraje, które lepiej radzą sobie z kontrolą liczby zakażeń, mogą być potencjalnie bardziej interesującym kierunkiem dla emigrantów zarobkowych. Osoby chcące pracować za granicą, dokonując wyboru kraju, będą brać pod uwagę m.in. ograniczenia w ruchu granicznym, przepisy dotyczące kwarantanny, czy to w jakich branżach wprowadzono obostrzenia - zauważa Krzysztof Inglot.