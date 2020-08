W II kw. 2020 na rynek trafiło kolejne 80 tys. mkw. powierzchni handlowej

Z raportu C&W wynika, że w II kwartale 2020 roku do użytku oddano prawie 90 000 mkw. nowej powierzchni handlowej, dominowały małe parki i centra handlowe. Połowa budowanej obecnie powierzchni handlowej zostanie dostarczona na rynki mniejszych miast. Najemcy oczekują przejściowych obniżek czynszów o około 20% dla lokali w centrach handlowych. Odwiedzalność w centrach handlowych wynosi obecnie około 80% ubiegłorocznych wyników. Udział sprzedaży przez Internet spadł z 9,1% w maju br. do 7,7% w czerwcu br.

W II kwartale 2020 roku do użytku zostało oddane prawie 90 000 mkw. powierzchni handlowej w ramach wszystkich formatów. W pierwszym półroczu tego roku nowa podaż wyniosła łącznie

165 000 mkw., z czego prawie 40% stanowiły otwarcia w miastach poniżej 100 000 mieszkańców. Wielkość oddanych obiektów nie przekroczyła 20 000 mkw., co ma związek z dojrzałością i nasyceniem rynku handlowego.

Ponad 420 000 mkw. powierzchni handlowej jest obecnie w trakcie budowy z terminem otwarcia zaplanowanym na lata 2020-2021. Największymi obiektami w budowie są obecnie: wielofunkcyjny obiekt Fabryka Norblina w Warszawie, centrum handlowe Karuzela w Kołobrzegu oraz centrum handlowe Color Park w Nowym Targu. Połowa budowanej powierzchni handlowej zostanie dostarczona na rynki mniejszych miast o populacji poniżej 100 000 mieszkańców.

W dalszym ciągu będziemy obserwować proces uzupełniania istniejącej podaży mniejszymi obiektami typu „convenience” oraz małymi parkami handlowymi. Średnia powierzchnia wszystkich budowanych obiektów to 12 000 mkw. Pandemia może również przyspieszyć decyzję o przebudowie, modernizacji lub zmianie funkcji tych centrów handlowych, które nie radziły sobie już przed jej wybuchem – mówi Katarzyna Lipka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield.

Przed pandemią czynsze w najlepszych centrach handlowych utrzymały się na stabilnym poziomie, z niewielką tendencją wzrostową. Najdroższym rynkiem pozostawała Warszawa, gdzie czynsze „prime” za lokale o powierzchni 100 mkw. w najlepszych centrach handlowych oscylowały w granicach 120-130 EUR/mkw./miesiąc. W pozostałych głównych miastach stawki dla podobnych lokali wahały się na poziomie 40-52 EUR/mkw./miesiąc.

W związku z wybuchem pandemii wielu najemców centrów handlowych renegocjowało warunki umów najmu, wykazując również większą ostrożność przy zawieraniu długoterminowych umów. Pierwsze sygnały z rynku wskazują, że najemcy oczekują przejściowych (do końca 2020 roku) obniżek czynszów o ok. 20% dla lokali w centrach handlowych, co wiąże się z przedłużeniem najmu średnio o 12-18 miesięcy – mówi Małgorzata Dziubińska, Associate Director, Cushman & Wakefield.

Od majowego ponownego otwarcia centrów handlowych można zaobserwować systematyczny spadek udziału sprzedaży przez Internet, który w czerwcu br. wyniósł 7,7%, podczas gdy jeszcze miesiąc wcześniej wynosił 9,1%, a przed pandemią oscylował w granicach 5-6%. Spadek wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy „tekstylia, odzież, obuwie” (z 26,8% przed miesiącem do 19,5%), a także podmioty z grup „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 25,2% do 21,8%) oraz „meble, rtv, agd” (z 15,6% do 14,1%).

Jednocześnie sprzedaż detaliczna ogółem w czerwcu 2020 roku była niższa niż przed rokiem o 1,3%. Jednak w porównaniu z majem 2020 roku miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 8,4%.