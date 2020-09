W pandemii kupowaliśmy więcej sosów i dań w słoikach, więcej segregowaliśmy

Badania przeprowadzone przez Ardagh Group na ponad 2100 uczestnikach w Polsce, Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii wykazały, że konsumenci kupują i segregują więcej opakowań szklanych niż w okresie przed pandemią. W przypadku Polski i Wielkiej Brytanii aż 40% respondentów stwierdziło, że do recyklingu oddaje znacznie więcej szklanych butelek i słojów niż przed pandemią. Natomiast w Niemczech wartość ta zwiększyła się o 20%.

W Wielkiej Brytanii wzrost recyklingu wiąże się z częstszym kupowaniem żywności i napojów w opakowaniach szklanych. Wśród najpopularniejszych produktów wymieniono kawę, piwo, wino, sosy do gotowania i przyprawy. Ponadto Brytyjczycy twierdzą, że mają także więcej czasu na ich recykling. W Polsce jako główną przyczynę poddawania recyklingowi większej ilości opakowań szklanych wskazano troskę o środowisko. Natomiast w Niemczech respondenci zgodnie twierdzili, że recykling szkła i ochrona środowiska są już ugruntowane w ich kulturze narodowej, a jego wyższy poziom wynikał ze zwiększonej konsumpcji w domu.



„Faktycznie widzimy większy strumień opakowań szklanych, choć nie do końca pokrywa się to z 40% wielkością deklarowaną przez konsumentów. Do czynników powodujących wzrost dodałbym również zmiany w prawie i wymagany przez tegoroczne regulacje zwiększony do 50% limit wszystkich segregowanych surowców, który trzeba osiągnąć” – zauważa Marcin Jakubkiewicz, członek zarządu Remondis Glass Recycling Polska.

70% ankietowanych Polaków deklaruje, że segreguje zawsze lub bardzo często opakowania szklane i umieszcza je we właściwych pojemnikach zbiorczych lub wystawia przed domem w workach przeznaczonych do ich wywozu. 37% pytanych oddaje opakowania zwrotne do sklepu lub do punktu zbiórki w zamian otrzymując zwrot kaucji. Jednocześnie wciąż 17% konsumentów umieszcza opakowania szklane w pojemnikach na odpady zmieszane, a 15% wyrzuca je do koszy zlokalizowanych w przestrzeniach publicznych.

87% respondentów wskazało, że dogodna lokalizacja pojemników na opakowania szklane ułatwiłaby im segregację, a 76% zasugerowało, że ich odbiór spod domu powinien być prowadzony częściej. Nadal 71% badanym brakuje szczegółowych informacji o tym, jak należy prawidłowo segregować odpady.

Jedna tona szkła poddanego recyklingowi pozwala zaoszczędzić 580 kg CO₂ , a odzyskana w tym procesie energia wystarczy do naładowania 74 tysięcy smartfonów.